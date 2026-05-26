देऊळ बंद २ ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई, 5 दिवसात कमावले तब्बल 'इतके कोटी'

PRAVIN TARDE MARATHI BLOCKBUSTER MOVIE DEOOL BAND 2: प्रवीण तरडे दिग्दर्शित देऊळ बंद २ या सिनेमाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. हा सिनेमा सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतोय. या सिनेमातून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आली आहे. पुण्यात या सिनेमाचे अनेक शो हाऊसफुल्ल होत आहेत. इतकच नाहीतर पहाटे साडेपाचच्या शोला सुद्धा प्रेक्षक गर्दी करताय. दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रेक्षकांचे आभार सुद्धा मानले आहेत. .देऊळ बंद २ या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली आहे. पहिल्या तीनच दिवसात या सिनेमानं ११.३७ कोटींची कमाई केली होती. रविवारी देखील या सिनेमानं एका दिवसात तब्बल ६.१० कोटी कमावले होते. आता सोमवारी म्हणजेच पाचव्या दिवसी या सिनेमान ३.४० कोटींची कमाई केलीय. दरम्यान या सिनेमाचं एकूण कलेक्शन २० कोटींच्यावर गेलंय. त्यामुळे देऊळ बंद हा सिनेमा ब्लॉकबस्टर ठरलाय. .दरम्यान देऊळ बंद २ मध्ये स्नेहल तरडे हिने मुख्य भूमिका साकारली आहे. तर मोहन जोशी स्वामींच्या भूमिकेत आहेत. वयाच्या ७५ व्या वर्षी मोहन जोशींनी मेहनत घेत ही भूमिका साकारली आहे. आता या सिनेमाचा तिसरा भाग सुद्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .आता देऊळ बंदच्या तिसऱ्या भागात राघव शास्त्री दिसणार असल्यानं चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. पहिल्या भागातील राघव शास्त्री म्हणजेच गश्मीर महाजनी याची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. आता तिसऱ्या भागात नक्की स्वामी महाराज कोणाला मदत करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.