स्वामींची कृपा! देऊळ बंद २ सिनेमानं चौथ्या दिवशी कमावले 'इतके' कोटी, रितेशची प्रवीण तरडेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...

PRAVIN TARDE DEOOL BAND 2 MOVIE SUCCESS NEWS: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला 'देऊळ बंद २' हा सिनेमा गुरुवारी प्रदर्शित झाला. या सिनेमानं चार दिवसात कोट्यवधीची कमाई केली आहे. दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या या सिनेमाला जसं प्रेक्षकांना डोक्यावर घेतलं होतं. तसाच या सिनेमाचा दुसरा भागही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतोय. हा सिनेमा २१ मे रोजी गुरुवारी प्रदर्शित झाला. पहिल्या दिवशी या सिनेमानं ३.५ कोटींची कमाई केली होती. .दरम्यान प्रवीण तरडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या सिनेमाच्या कलेक्शनबद्दल सांगितलय. देऊळ बंद २ या सिनेमानं तीन दिवसात ११.३७ कोटींची कमाई केली. तर सॅकनिल्कच्या वृत्तानुसार चौथ्या दिवशी जवळपास या सिनेमानं ५.९० कोटी कमावले आहे. त्यामुळे या सिनेमाचं एकूण कलेक्शन १८.५९ च्या घरात पोहचलं आहे. .पहिल्या दिवशी ३.५ कोटी, दुसऱ्या दिवशी ३.११ कोटी, तिसऱ्या दिवशी ५.२१ कोटी तर चौथ्या दिवशी ५.९० कोटींची कमाई सिनेमानं केलीय. आता या सिनेमाचे ११ भाग येणार असल्याचही बोललं जातय. सध्या संपूर्ण सिनेसृष्टीतून प्रवीण तरडे यांचं कौतूक होताना पहायला मिलतय..अभिनेता रितेश देशमुखने देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत देऊळ बंद सिनेमाचं कौतूक केलय. त्याने पोस्ट करत लिहलं की, 'देऊळ बंद २ सिनेमाच्या यशाबद्दल मी संपूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो. मोठ्या संख्येनं आपले मराठी प्रेक्षक सिनेमा पाहण्यासाठी सिनेमागृहात जाताय. त्याबद्दल प्रेक्षकांचे कोटी कोटी आभार.' असं त्याने पोस्टमध्ये लिहलय. तर प्रवीण तरडेंनी ही पोस्ट रिशेअर करत रितेशचे आभार मानलेत.