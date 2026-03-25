Monalisa Viral Girl Case : 'व्हायरल गर्ल' मोनालिसाचा चित्रपट दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप; म्हणाली, 'सेटवर अनेक वेळा माझ्यासोबत...', मनोरंजन विश्वात उडाली खळबळ

Monalisa Viral Girl Accuses Director Manoj Mishra : 'व्हायरल गर्ल' म्हणून ओळख मिळवलेल्या मोनालिसा हिने चित्रपट दिग्दर्शक मनोज मिश्रा यांच्यावर गंभीर आरोप करत मनोरंजन विश्वात खळबळ उडवली आहे. .चित्रीकरणादरम्यान तिच्याशी अयोग्य वर्तन झाल्याचा दावा करत तिने सांगितले की, सेटवर अनेक वेळा माझ्यासोबत (Monalisa viral girl) गैरवर्तन झाले आणि मला अयोग्य शारीरिक स्पर्शाला सामोरे जावे लागले. त्या वेळी मी १८ वर्षांची होते. नेपाळ आणि देहरादून येथे शूटिंग सुरू असताना या घटना घडल्याचा आरोप तिने केला आहे..कायदेशीर कारवाईचा इशारामोनालिसाच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व प्रकाराबाबत मी कुटुंबाशी चर्चा केली होती. मात्र, कुटुंबाकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही आणि त्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तिने केला. भावनिक स्वरात बोलताना तिने सांगितले की, सत्य दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असून दिग्दर्शक तिच्याविरोधात नवीन वाद निर्माण करत आहेत. 'लव्ह जिहाद'सारखे मुद्दे पुढे करून मला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही तिने म्हटले आहे..हे प्रकरण आता पुढे दडपून ठेवणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करत मोनालिसाने लवकरच कायदेशीर पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. या कठीण काळात तिचा पती फरमान तिच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचेही समोर आले आहे..कुंभमेळ्यानंतर मिळाली ओळखमोनालिसा ही मध्य प्रदेशातील महेश्वर येथील रहिवासी असून ती भटक्या विमुक्त 'पारधी' समाजातील आहे. २०२५ च्या कुंभमेळ्यात माळा आणि रुद्राक्ष विकतानाचा तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर ती अचानक चर्चेत आली..यानंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही मोठी चर्चा झाली. ११ मार्च रोजी तिने केरळमधील अरुमानूर येथील नैनार मंदिरात फरमानसोबत विवाह केला. या विवाहाचा व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.