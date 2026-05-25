'मृणालने अमेरिकेत बाळाचा एकटीनं सांभाळ केला' काव्याने सांगितला नंदिनीच्या खऱ्या आयुष्यातील गरोदरपणातील अनुभव, म्हणाली...

GYANADA RAMTEERTHKAR TALKS ABOUT MRUNAL DUSANIS JOURNEY: स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती मालिका आहे. या मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. मालिकेतील नंदनी आणि काव्याचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. सध्या ही मालिका टीआरपीमध्ये टॉप पाचमध्ये आहे. दरम्यान अशातच या मालिकेतील कलाकार ज्ञानदा रामतीर्थकर, विवेक सांगळे यांनी अल्ट्रा मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत ज्ञानदाने मृणालच्या प्रेग्नसीच्या काळाबद्दल सांगितलं.. दरम्यान मालिकेच्या नव्या ट्रॅकवरुन मालिकेतील ज्ञानदा रामतीर्थकर, विवेक सांगळे, मृणाल दुसानिस यांनी अल्ट्रा मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत ज्ञानदाने मृणालानं मुलीच्या जन्मानंतर एकटीनं कसा सांभाळ केला त्याबद्दल सांगितलं..या मुलाखतीत तिला मालिकेसाठी 'मृणालच्या अनुभवाचा तिला कसा फायदा होईल' असं विचारण्यात आलं. त्यावर ती म्हणाली की,'मृणालचे बरेच अनुभव मी ऐकलेत. तिने गरोदरपणाचा पूर्ण काळ एकटीनं घालवला. तिचं ऐकून आम्हाला खूप आश्चर्य वाटलेलं की, तिने एकटीनं हे सगळं कसं केलं. तेव्हा कोविड लागल्यामुळे ती इकडे येऊ शकत नव्हती आणि इकडून कोणी तिकडे जाऊ शकतं नव्हतं. त्यामुळे तिनं सगळं एकटीनं केलं.'.'परंतु मृणालच्या अनुभवाचा इथं काहीच फायदा होणार नाही. कारण इथं फार ड्रामा असतो. परंतु माझ्या आयुष्यात कधी काही घडलचं तर तिचा अनुभव मला नक्कीच कामी येईल' असं ज्ञानदा म्हणाली. सध्या मालिकेतील काव्याच्या प्रग्नेंसीचा ट्रॅक सुरु आहे. त्यामुळे मृणालच्या प्रेग्नेंसीची चर्चा रंगलीय..दरम्यान मृणाल दुसानिस हे मन बावरे मालिका संपल्यानंतर अमेरिकेत शिफ्ट झाली होती. त्या काळात मृणालने जवळपास ४ वर्ष ब्रेक घेतला. २०१४ मध्ये ती पुन्हा कुटुंबासह भारतात परतली.