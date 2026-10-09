नाना पाटेकरांच्या मृत्यूची अनैसर्गिक म्हणून नोंद; गोवा पोलिसांकडून सविस्तर तपास सुरू, कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवणार

GOA POLICE UNNATURAL DEATH INVESTIGATION: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर संपूर्ण सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जातेय. दरम्यान आता नानांच्या निधनानंतर गोवा पोलिसांनी त्यांच्या मृत्यू प्रकरणात 'अनैसर्गिक मृत्यू'ची नोंद केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १९४ अंतर्गत ही नोंद करण्यात आली असून नेमका मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा तपास सुरु आहे..या संपूर्ण प्रकरणाची पणजी पोलीस उपनिरीक्षक नितीना नाईक तपास करत आहेत. पोलिसांच्या नोंदीमध्ये नाना पाटेकर यांना गोव्यातील डोना पाउला इथल्या ओशन पार्कमधील निवासस्थानावरून बांबोळी इथल्या मणिपाल रुग्णालयात आणण्यात आलं. जेव्हा त्यांना रुग्णालयात आणलं, तेव्हा ते मृतावस्थेत होते. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पोलिसांनी पुढील चौकशी सुरु केलीय. .नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूमागील परिस्थिती आणि नेमके कारण स्पष्ट करण्यासाठी पोलिसांकडून विविध पावले उचलली जाताय. आता घटनास्थळाची चौकशी, कुटुंबीयांचे तसंच संबंधित व्यक्तीचं काही जबाब घेतले जाणार आहे. या तपासातून मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास प्रकरण त्यानुसार बंद केले जाऊ शकते. मात्र, कोणताही संशयास्पद प्रकार किंवा गैरप्रकार आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते..डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, नाना पाटेकर यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. ते हृदयविकाराचे रुग्ण होते आणि औषधे घेत असल्याची माहितीही डॉक्टरांना देण्यात आली होती. मात्र, हृदयविकाराचा झटका नेमका कशामुळे आला? हे स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी सांगितलं. .नाना पाटेकर यांचा ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित; अभिनेत्याने स्वतः सांगितला होता किस्सा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.