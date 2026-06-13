Premier

लग्न झालेलं असतानाही 24 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडले होते नाना पाटेकर; कोण होती ती अभिनेत्री?

NANA PATEKAR LOVE LIFE CONTROVERSY: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते नाना पाटेकर हे त्यांच्या दमदार अभिनयासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही अनेकदा चर्चेत राहिले. त्याकाळी त्यांचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR AND MANISHA KOIRALA RELATIONSHIP RUMOURS: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत नाना पाटेकर यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते नाना पाटेकर अभिनयासाठी नेहमीच चर्चेत राहिले. अभिनयासह त्यांची वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा बरीच चर्चा रंगली. नाना पाटेकर यांचं अनेक अभिनेत्रीसोबत नाव जोडलं गेलं होतं.

Loading content, please wait...
Actor
love story
Nana Patekar
Entertainment news