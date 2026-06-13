लग्न झालेलं असतानाही 24 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडले होते नाना पाटेकर; कोण होती ती अभिनेत्री?

NANA PATEKAR AND MANISHA KOIRALA RELATIONSHIP RUMOURS: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत नाना पाटेकर यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते नाना पाटेकर अभिनयासाठी नेहमीच चर्चेत राहिले. अभिनयासह त्यांची वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा बरीच चर्चा रंगली. नाना पाटेकर यांचं अनेक अभिनेत्रीसोबत नाव जोडलं गेलं होतं..नाना पाटेकर यांनी १९७८ मध्ये गमन सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनावर पाडली. मुख्य नायकापेक्षा सहाय्यक आणि बहुपात्र सिनेमातील त्यांच्या भूमिका प्रचंड गाजल्या. दरम्यान १९९० ते २००० च्या दशकात अभिनयासह त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुद्धा बऱ्याच चर्चा रंगल्या होत्या..माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार अभिनेत्री आयेशा जुलका आणि नाना पाटेकर यांच्यात जवळीक वाढल्याच्या अनेक चर्चा रंगत होत्या. त्यांनी Aanch सिनेमात एकत्र काम केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्या नात्याबद्दल विविध अफवा पसरु लागल्या..याच काळात नाना पाटेकर यांचं मनीषा कोईराला हिच्यासोबत सुद्धा नाव जोडलं गेलं होतं. दोघांच्या नात्याबाबत त्यावेळी बऱ्याच चर्चा रंगल्या. परंतु दोघींनही या गोष्टीबाबत कुठेच प्रतिक्रिया दिल्या नाही. परंतु नाना पाटेकर यांच्या आयुष्यात दुसऱ्या अभिनेत्रीच्या येण्यानं मनीषा कोईराला हिच्यासोबतचं त्यांचं नातं संपुष्टात आलं. असही बोललं जातं की, मनीषा कोईरालाने एका अभिनेत्रीसोबत नाना पाटेकरांना रंगेहात पकडलं होतं..नाना पाटेकर यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत सुद्धा अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहे. नाना पाटेकर त्यांच्या पत्नीसोबत राहत नसल्याचं बोललं जातं. परंतु त्यांच्या नातेसंबंधाबाबत अनेक गोष्टींची अधिकृत पृष्टी झालेली नाही..'लग्न करेन तर अशोकचीच' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचं कसं जमलं? सचिन पिळगांवकरांची मिळाली मोलाची साथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.