NANA PATEKAR: सेटवर नाना पाटेकरांच्या पोटात घुसला होता खरा चाकू; तरीही थांबवला नाही शूटिंगचा सीन, काय आहे किस्सा?

NANA PATEKAR’S SALAAM BOMBAY ACCIDENT: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानं मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. नानांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर अनेक दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या एका सिनेमातील शूटिंगदरम्यान किस्सा आजही चर्चेत आहे. १९८८ मध्ये 'सलाम बॉम्बे' एका सीनमध्ये नाना पाटेकरांच्या पोटात चक्क खरा चाकू घुसला होता. चाकू लागल्यानंतरही त्यांनी आपला सीन पूर्ण केला..जेव्हा 'सलाम बॉम्बे!' या सिनेमाचं शूटिंग सुरु होतं. तेव्हा क्लायमॅक्समधील एका सीनमध्ये बालकलाकार शफीक सैयद नाना पाटकेरांवर चाकू हल्ला करतात. या सीनवेळी नानांच्या पोटाभोवसी सुरक्षेसाठी टायर बांधण्यात आलं होतं. मात्र सीन शूट करताना चाकू टायरमधून आरपार गेला आणि ते थेट नानांच्या पोटात घुसला..चाकू लागल्यानंतर नाना पाटेकरांच्या पोटातून रक्त वाहू लागलं. परंतु त्यांनी लगेच शूटिंग न थांबवता सुरुचं ठेवलं. अनेकांना तो अभिनयाचाच भाग वाटला. सुरुवातीला अनेकांना त्यांना खरंच दुखापत झाली आहे हे पटलंच नाही. परंतु नंतर चाकू खरंच पोटात खुसल्याचं समोर आलं. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले..मीरा नायर दिग्दर्शित ‘सलाम बॉम्बे!’ हा चित्रपट १९८८ मध्ये प्रदर्शित झाला. मुंबईच्या रस्त्यांवरील मुलांचे आयुष्य आणि त्यांच्यासमोरील संघर्ष यावर आधारित हा चित्रपट आहे. नानांच्या ‘या सिनेमाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी दखल मिळाली होती. हा चित्रपट ऑस्करसाठी नामांकन मिळवणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक आहे. .NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांची 'ही' होती शेवटची इच्छा; ज्या शेतावर होतं प्रेम, तिथेच मिळणार अखेरचा निरोप; पुण्याच्या डोणजे फार्महाऊसवर अंत्यसंस्कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.