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NANA PATEKAR: सेटवर नाना पाटेकरांच्या पोटात घुसला होता खरा चाकू; तरीही थांबवला नाही शूटिंगचा सीन, काय आहे किस्सा?

NANA PATEKAR SALAAM BOMBAY STORY: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कारकिर्दीतील अनेक किस्से पुन्हा चर्चेत येत आहेत. १९८८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘सलाम बॉम्बे!’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान नाना पाटेकरांच्या पोटात चक्क खरा चाकू घुसला होता.
NANA PATEKAR

NANA PATEKAR SALAAM BOMBAY STORY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR’S SALAAM BOMBAY ACCIDENT: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानं मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. नानांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर अनेक दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. त्यांच्या कारकि‍र्दीत अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या एका सिनेमातील शूटिंगदरम्यान किस्सा आजही चर्चेत आहे. १९८८ मध्ये 'सलाम बॉम्बे' एका सीनमध्ये नाना पाटेकरांच्या पोटात चक्क खरा चाकू घुसला होता. चाकू लागल्यानंतरही त्यांनी आपला सीन पूर्ण केला.

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