'आई कायम जिवंत राहावी म्हणून झाडं लावली' सयाजी शिंदे वृक्षलागवडीबद्दल म्हणाले, 'सरकारने जमीन हिरावली पण...'

SAHYADRI DEVARAI TREE PLANTATION INITIATIVE BY SAYAJI SHINDE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे हे अभिनयासह पर्यावरण संवर्धनासाठी सुद्धा नेहमी चर्चेत असतात. आईवरील प्रेम आणि त्यातून त्यांना वृक्ष लागवडीचा लागलेला छंद आज महाराष्ट्रातील हजारो गावांमध्ये प्रेरणादायी ठरत आहे. त्यांनी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमातून जवळपास ६५ लाखाहून अधिक झाडांची लागवड केलीय. महाराष्ट्रातील ४८ ठिकाणी त्यांनी वृक्षलागवड केली आहे..दरम्यान अशातच सयाजी शिंदे यांनी आशीष विद्यार्थी यांच्या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील प्रवासाबद्दल सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, 'अभिनय क्षेत्रात मोठं यश मिळालं परंतु त्यातून समाधान मिळत नव्हतं, त्यामुळे मोठं काहीतरी करण्याची इच्छा होती. त्यात २०१६ मध्ये महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ पडला. त्यानंतर 'देवराई' ही भारतीय परंपरा पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यावेळी हैदराबादहून दोन ट्रकभर रोपे मागवून त्यांनी वृक्ष लागवडीला सुरुवात केली. त्या उपक्रमाला नंतर सह्याद्री देवराई या नवानं ओळखला जाऊ लागला. विशेष म्हणजे ही देवराई मी आईच्या नावानं उभारलीय.'.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'मी माझ्या आईला कायम माझ्यासोबत ठेऊ शकत नाही. परंतु तिचं अस्तित्व दुसऱ्या रुपात मी जपयचा प्रयत्न करतोय.' यावेळी सयाजी शिंदे यांनी सांगितलं की, 'या मोहिमेतून फक्त वृक्ष लागवड नाहीतर गावातल्या लोकांना रोजगार उत्पन्न सुद्धा मिळणार आहे. एका गावात १ हजार चिंचेची झाडं लावली तर १५ वर्षांनी गावकऱ्यांना त्याचं उत्पन्न १ कोटी पेक्षा जास्त मिळू शकतं.'.सयाजी शिंदे यांनी त्यांच्या गावात २००० झाडांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता लाखोंवर गेलाय. गावकरीही या मोहिमेत उत्साहाने सहभागी होत आहेत. अनेक वर्षांनी परत मिळालेल्या जमिनीवर सयाजी शिंदे आता मोठी नर्सरी उभारण्याचं स्वप्न पाहत आहेत.