राजवाडेंच्या पार्टीसाठी स्वानंदीचा हटके लूक, स्टायलिश गाऊनमध्ये तेजश्रीला पाहताच चाहते घायाळ, फोटो व्हायरल

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' सध्या सुंदर अशा वळणावर आहे. या मालिकेने सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांच्या मनावर एक घट्ट पकड ठेवलीये ज्यामुळे प्रेक्षक या मालिकेत गुंतून राहतात. यातील समर आणि स्वानंदीची जोडी तर चाहत्यांना आवडतेच सोबतच मालिकेतील स्वानंदीच्या आईला होणारी शिक्षा, आत्याचं वागणं या सगळ्यावर प्रेक्षक आपली मतं मांडताना दिसतात. अशातच आता मालिकेत स्वानंदीचा एक नवीन लूक पाहायला मिळणार आहे. ज्याचे फोटो स्वतः तेजश्री प्रधानने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. . नुकतीच मालिकेत एका पात्राची एंट्री झालीये ती म्हणजे सुबोध म्हणजेच समरची मैत्रीण किमया. तिच्या येण्याने मालिकेचा ट्रॅक थोडा बदलला आहे. समर आणि किमयाची जवळीक पाहून स्वानंदीला तिच्या मनातल्या समरबद्दलच्या प्रेमाची जाणीव होतेय. स्वानंदी समरच्या प्रेमात पडतेय. अशातच आता राजवाडेंच्या कंपनीला एक महत्त्वाचे इंटरनॅशनल डील मिळाल्याचा आनंद मालिकेत साजरा होत आहे. राजवाडेंना हे मोठं यश मिळालं म्हणून समर एक खास पार्टीचं आयोजन करतोय. आणि महत्वाचं म्हणजे या पार्टीत स्वानंदी एकदम ग्लॅमरस लूकमध्ये एंट्री घेणार आहे. .तेजश्रीने स्वतः हे फोटो शेअर केलेत. यात ती एका गुलाबी रंगाची शिमरी गाऊनमध्ये दिसतेय. अत्यंत स्टायलिश असा हा गाऊन तिच्यावर उठून दिसतोय. या सोबतच तिने अतिशय नाजूक हार आणि कानातले परिधान केले आहेत. सोशल मीडियावर हे फोटो शेअर करताना तिने 'मी पुन्हा एकदा तुमच्या हृदयात स्थान मिळवण्यासाठी येत आहे' अशी कॅप्शन दिली आहे. त्यामुळे तिच्या या लूकची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होतोय. आता प्रेक्षक हा एपिसोड पाहण्यासाठी उत्सुक असतील यात शंकाच नाही.