Premium|India stock market outlook : युद्ध अन् कच्च्या तेलाचा भडका; २०२६-२७ मध्ये मोठ्या तेजीची शक्यता, एसआयपी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला

हर्षद पटवर्धन जा गतिक पातळीवरील अनिश्चितता, अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत पुढील काळात बाजाराची दिशा कशी असेल, गुंतवणूकदारांनी कोणते धोरण अवलंबावे आणि कोणती क्षेत्रे अधिक आकर्षक ठरू शकतात, यासह विविध मुद्द्यांवर युनियन म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी हर्षद पटवर्धन यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत...प्रश्न : अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून शेअर बाजारात सतत चढ-उतार होत आहेत. जागतिक पातळीवर अस्थिरता आहे. या पार्श्वभूमीवर, एकूण जागतिक (मॅक्रो) परिस्थितीकडे आपण कसे पाहता?पटवर्धन : सर्वप्रथम, हे युद्ध सुरू होण्याआधी म्हणजे फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आम्ही बाजाराबाबत सकारात्मक होतो. कारण मागील १८ महिन्यांत दोन-तीन प्रमुख कारणांमुळे बाजारात निराशा पसरली होती. पहिले कारण म्हणजे अर्निंग्ज ग्रोथचा अभाव. साधारणपणे वार्षिक १२-१४ टक्के वाढ अपेक्षित असते; परंतु गेल्या दोन वर्षांत ही वाढ केवळ पाच ते सहा टक्के इतकीच होती, जी बाजारासाठी अपुरी ठरली. दुसरे कारण म्हणजे ‘एआय’ (Artificial Intelligence) ही गुंतवणुकीची महत्त्वाची थीम. परकी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारतात ‘एआय’ क्षेत्रात पुरेशा संधी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी कोरिया, तैवान आणि विशेषतः अमेरिकेत अधिक गुंतवणूक केली. तिसरे कारण म्हणजे गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आणि सेवांवर ५० टक्के आयातशुल्क लावले. या तिन्ही कारणांमुळे भारतीय बाजार जवळजवळ १७-१८ महिने दबावाखाली होता. २०२५ मध्ये, जागतिक पातळीवर उभरत्या अर्थव्यवस्थांनी विकसित अर्थव्यवस्थांपेक्षा चांगली कामगिरी केली. २००८ नंतर प्रथमच असे घडले. मात्र, भारतीय भांडवली बाजार याला अपवाद ठरले. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला काही सकारात्मक घडामोडी झाल्या. डिसेंबर २०२५ तिमाहीत कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ झाली, पुढील दोन वर्षांत १५-१६ टक्के अर्निंग्ज ग्रोथची शक्यता निर्माण झाली, भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे आयातशुल्क कमी होण्याची अपेक्षा वाढली आणि ‘एआय’बाबत सकारात्मक दृष्टिकोन तयार झाला. मात्र, २८ फेब्रुवारीला इराणवर हल्ला झाला आणि परिस्थिती पुन्हा बदलली. भारतासाठी कच्च्या तेलाच्या किमती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, कारण आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. तेलाचे दर वाढल्यास महागाई वाढते आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे बाजाराची अशी अवस्था झाली आहे..Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची ‘ग्रोथ स्टोरी’ कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता.प्रश्न : नुकतेच नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. इंग्रजीत ‘लुकिंग बॅक, लुकिंग फॉरवर्ड’ म्हणतात तसे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६-२७ याकडे आपण कसे पाहता?पटवर्धन : २०२५-२६ हे वर्ष भारतासाठी आव्हानात्मक होते. मात्र, २०२६-२७ हे त्यापेक्षा अधिक चांगले ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. या वर्षात कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल, कॉर्पोरेट जीडीपी वाढेल, अर्निंग्ज ग्रोथ सुधारेल. परंतु, एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे युद्ध किती काळ चालते. युद्ध दीर्घकाळ चालले, तर महागाई वाढेल. महागाई वाढली, तर कंपन्या अपेक्षित वृद्धीदर गाठू शकणार नाहीत. कदाचित वृद्धीदर कमी होईल. कंपन्यांच्या ताळेबंदावर विपरीत परिणाम होईल. कंपन्यांची वाढ मर्यादित राहील; पण युद्ध लवकर संपल्यास २०२६-२७ हे वर्ष निश्चितच अधिक चांगले ठरेल.प्रश्न : युद्ध सुरू झाल्यानंतर बाजारात घसरण झाली. म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ गुंतवणूकदारांनी काय करावे? गुंतवणूक सुरू ठेवावी, की पोर्टफोलिओ री-बॅलन्स करावा?पटवर्धन : ‘प्राइसेस आर स्लेव्हज ऑफ अर्निंग्ज’ हे विधान दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून खरे आहे. मागील ३० वर्षांत अर्निंग्ज ग्रोथ आणि मार्केट ग्रोथ यांचा संबंध दिसतो; पण अल्पकाळात व्हॅल्युएशनमध्ये बदल (री-रेटिंग/डी-रेटिंग) होऊ शकतात. पुढील वर्षात अर्निंग्ज ग्रोथ सुधारेल (युद्ध लवकर संपल्यास), मागील ५-६ वर्षांत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनीच बाजार टिकवून ठेवला आहे, परकी गुंतवणूकदार हे गेली ५-६ वर्षे बाजारात विक्रीच करीत आहेत. ‘एसआयपी’मुळे बाजार स्थिर राहिला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण ‘एसआयपी’ गुंतवणूकदारांचे आभार मानायला पाहिजेत. युद्ध संपल्यानंतर परकी गुंतवणूकदार परत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. केवळ भारतीय बाजारातच नव्हे, तर इमर्जिंग मार्केटकडे परकी गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली होती. केवळ भारतीय बाजारातच नव्हे, तर बाकीच्या कोरिया, तैवान, ब्राझील इथेदेखील पैसे गुंतविले नव्हते. युद्ध संपल्यानंतर परकी वित्तीय संस्था भारतात परत येतील. त्यामुळे काळजी करावे, अशी परिस्थिती नाही. जो कठीण काळ होता, तो काळ संपण्याच्या टप्प्यात आहे. पुढच्या काही दिवसांत युद्ध संपेल, असे वाटते. त्यामुळे धाडसाने आक्रमकपणे गुंतवणूक केली पाहिजे. माझा गुंतवणूकदारांना सल्ला आहे, की शेअर वा इक्विटी म्युच्युअल फंडामधून पैसे काढू नयेत. उलट, ज्यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली होती, त्यांनी यातील गुंतवणूक वाढवायला हवी..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .प्रश्न : कोणते सेक्टर सध्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटतात?पटवर्धन : पुढील १८-२४ महिन्यांत बहुतेक सर्व सेक्टर चांगली कामगिरी करतील. मात्र, आम्हाला बँकिंग आणि वित्तीय सेवा, कॅपिटल गुड्स आणि इंजिनिअरिंग, संरक्षण ही क्षेत्रे अधिक आकर्षक वाटतात.प्रश्न : संरक्षण सेक्टरमध्ये, प्युअर डिफेन्स प्ले असणाऱ्या कमी कंपन्या आहेत आणि जो डिफेन्स इंडेक्स आहे, त्याच्यामध्ये २८-२९ कंपन्या आहेत. कमी कंपन्या असल्याने कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क आहे का?पटवर्धन : हो, डिफेन्स अर्थात संरक्षण क्षेत्रात कंपन्यांची संख्या मर्यादित आहे. सुमारे २०-२५ कंपन्या आहेत. त्यामुळे निवड मर्यादित असते. तरीही, आम्ही सखोल संशोधन करून दीर्घकालीन क्षमताधारक कंपन्यांची निवड करतो. फक्त भारताच्या दृष्टीने नाही, जगभरात गेल्या २-४ वर्षांमध्ये या क्षेत्रात काय घडते आहे, हे बघितले, तर जागतिक स्तरावर संरक्षण खर्च वाढत असल्याचे लक्षात येईल. अनेक देश ‘जीडीपी’च्या जास्त टक्केवारीने संरक्षणावर खर्च करत आहेत. यामुळे विद्यमान कंपन्यांची वाढ होईल, नव्या कंपन्या बाजारात येतील, भविष्यात अधिक गुंतवणूक संधी उपलब्ध होतील..हर्षद पटवर्धन : अल्प परिचयहर्षद पटवर्धन हे युनियन म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत. त्यांना गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षेत्रात एकूण २३ वर्षांहून अधिक कामाचा अनुभव आहे. त्यांनी एडलवाइस म्युच्युअल फंडात मुख्य गुंतवणूक अधिकारी- इक्विटी म्हणून काम केले असून, जून २००६ पासून ते जेपी मॉर्गन ॲसेट मॅनेजमेंट इंडिया प्रा. लि.मध्ये मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (इक्विटी) म्हणून कार्यरत होते. त्यापूर्वी त्यांनी डॉइश इक्विटीज इंडिया प्रा. लि.मध्ये दोन वर्षे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक म्हणून काम केले आहे. त्यांनी आयआयटी, मुंबईमधून बी. टेक. ही पदवी घेतली आहे, तर आयआयएम, लखनौ येथून पदव्युत्तर पदविका (पीजीडीएम) प्राप्त केली आहे, त्यांनी सीएफए ही पात्रता प्राप्त केली असून, विविध क्षेत्रांचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक परदेशी ब्रोकरेज संस्थांमध्ये काम करण्याचा त्यांना मोठा अनुभव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.