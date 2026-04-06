Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची ‘ग्रोथ स्टोरी’ कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता

सुहास राजदेरकर - suhas.rajderkar@gmail.comशेअर बाजारातील सध्याची घसरण ही एक संधी आहे, असे मला वाटते. ज्यांनी आतापर्यंत इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही, त्यांच्यासाठी गुंतवणुकीची ही अत्यंत चांगली संधी आहे. शेअर बाजार तसेच इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक गरज नसताना केवळ बाजार अजून खाली जाईल, या भीतीने मोडू नये आणि कागदावरील तोटा प्रत्यक्षात आणू नये. ज्यांना गुंतवणूक करायची आहे आणि ते पैसे त्यांना किमान तीन वर्षे लागणार नाहीत, त्यांनी म्युच्युअल फंड इक्विटी डायव्हर्सिफाइड योजनांमध्ये ‘एसटीपी’द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल. मेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या प्रारंभी देशवासियांना उद्देशून केलेल्या आपल्या बहुचर्चित भाषणात काहीही सांगितले असले तरी इराणबरोबरचे युद्ध संपलेले नाही, हे स्पष्ट आहे. आणखी काही दिवसांनंतर परिस्थिती कशी असेल, हे सांगता येत नाही. परंतु, अमेरिका त्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून वर येत नाही, तोपर्यंत जागतिक स्तरावर अस्थिरता राहणार असे दिसते. आज चीनची या युद्धामध्ये सक्रिय भूमिका नाही. उद्या चीन काय करेल, तेही सांगता येत नाही. या भू-राजकीय परिस्थितीचे पडसाद जगभरातील शेअर बाजारांवर उमटलेले दिसतात..Premium|Shriram Finance Mitsubishi Deal : शेअर बाजारात 'सुलतानढवा'! श्रीराम फायनान्सच्या एका डीलने मंदीवाल्यांची दाणादाण?.शेअर बाजार फक्त अर्थशास्त्रावर चालत नाही. तो सेंटिमेंट्सवरसुद्धा चालतो. त्यामुळेच आज बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञ जगाचे, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आणि पर्यायाने शेअर बाजाराचे चित्र काळ्या आणि लाल रंगाने रंगवत असले तरीही मला व्यक्तिशः बाजाराचे चित्र तितकेसे वाईट दिसत नाही, किंबहुना चांगले दिसते आहे. यावेळेला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प किंवा इतर कोणी नाही; तर प्रत्यक्ष बाजारच या परिस्थितीवर निश्चित असा तोडगा काढेल. ज्योतिषशास्त्र अर्थात ग्रहांची स्थिती सुद्धा हेच सांगत आहे. माझा व्यक्तिशः ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास नाही. परंतु, एक ज्येष्ठ फंड व्यवस्थापक, ज्यांचा ग्रहांचासुद्धा अभ्यास आहे, त्यांच्या अभ्यासानुसार, आकारमानाने सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह- ‘गुरू’ हा जून महिन्यापासून कर्क राशीमध्ये प्रवेश करीत असून, बाजाराला त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील १३ महिने तो अतिशय प्रभावशाली राहणार असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत बाजार मोठ्या प्रमाणात सावरू शकेल आणि वर जाऊ शकेल. परंतु, आपण हे इतर निकषांनुसार तपासून पाहू या.१) इतर देशांशी चांगले संबंध : युद्धाचा सर्व जगातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे आणि होणार आहे. तसाच तो आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा होईल. परंतु, तुलनात्मकरीत्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कमी गंभीर असेल किंवा आपले सर्व देशांशी अतिशय सलोख्याचे संबंध असल्याने आपण लवकर स्थिरस्थावर होऊ शकू.२) कोळसा : आज संपूर्ण जग तेल आणि वायू पुरवठा-साखळीमुळे जेरीस आले असतानासुद्धा आपल्या देशात कोळशापासून ऊर्जा तयार होत आहे. देशाने रिन्यूएबल अर्थात नूतनीकरणक्षम किंवा अक्षय ऊर्जा यांना प्राधान्य दिले असले तरीही कोळशापासून वीजनिर्मितीचे कारखाने बंद केलेले नाहीत. देशात आजही ७५ टक्के वीज ही कोळशापासून बनते. युरोप आणि पूर्व आशियाई देश मात्र वीजनिर्मितीसाठी केवळ पश्चिम आशियाकडून येणाऱ्या एलपीजी गॅसवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे त्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. कोळसा वीजनिर्मिती २४ तास ७ दिवस सुरू राहू शकते. परंतु, सोलर किंवा वाऱ्यापासून वीजनिर्मितीला वातावरणाच्या आणि वेळेच्या मर्यादा असतात. कोळसा वीजनिर्मिती कोणत्याही होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून नाही. यामुळेच, २८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरु झाल्यानंतर, संपूर्ण बाजार आणि बहुतेक शेअर मार्च महिन्यात कोसळले असताना, कोल इंडिया कंपनीचा शेअर मात्र चक्क २५ रुपयांनी वर राहिला होता..३) ‘होर्मुझ’ची जोखीम कमी : युद्धाच्या आधी होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून येणारा तेलाचा पुरवठा ४५ टक्के होता. मार्चमध्ये अतिशय जलद कार्यवाही करून आपण तो १५ टक्क्यांनी कमी करून ३० टक्क्यांवर आणला आहे. ‘होर्मुझ’वरील अवलंबित्व कमी करणे हा सर्वच देशांपुढे महत्त्वाचा विषय असला तरीही आपण इतर देशांच्या तुलनेत त्वरित हालचाल केली आहे. भारत सुमारे ४० देशांकडून तेल आयात करतो. आता आपण आपला मोहरा रशिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका यांच्याकडे वळवला आहे.४) सक्षम रिटेल गुंतवणूकदार : मार्च महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी साधारणपणे एक लाख कोटी रुपयांचे शेअर विकले, तर देशी गुंतवणूकदारांनी साधारणपणे तेवढेच म्हणजे १.१० लाख कोटी रुपये बाजारात गुंतवले. रिटेल अर्थात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची ताकद परत एकदा महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या ‘एसआयपी’ अखंडित सुरू राहिल्यामुळे महिन्याला साधारणपणे ३०,००० कोटी रुपये बाजारात येत राहिले. त्यामुळे आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना मात देऊन, त्यांची विक्री मोडून काढून बाजार बराचसा स्थिर ठेवण्यात यशस्वी झालो.५) भारत एक दीर्घकालीन ‘ग्रोथ स्टोरी’ : इतर देशांच्या तुलनेत आपले ‘मॅक्रो-इकॉनॉमिक्स’ अतिशय चांगले आहेत. (सोबतचा तक्ता पाहा) जगातील सध्याची चौथी मोठी अर्थव्यवस्था, २०२८ पर्यंत तिसऱ्या नंबरवर येण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे आपल्या बाजाराचे मूल्य बऱ्यापैकी वाजवी झाले आहे. त्यामुळे, युद्ध निवळल्यानंतर जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार पैसे गुंतवायला पुन्हा सुरू करतील, तेव्हा ते भारताला प्राधान्य देतील. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत आपला रुपया जरी घसरला असला तरीही आपल्या शेजारील देशांपेक्षा आपली स्थिती खूपच चांगली आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत तर ती फारच खराब आहे. आपल्या नियामक संस्था, जसे की आरबीआय, 'सेबी' या अतिशय सक्षम आणि पारदर्शक असून, त्यांचा भांडवली बाजाराला अतिशय फायदा झाला आहे. देशांतर्गत १४० कोटी ग्राहक हे आपल्याकडे मागणीचे मोठे इंजिन आहे. आपली लोकसंख्या तरुण असून, भारताचे सरासरी वय २८ आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वस्तू व सेवा यांना मोठी मागणी आहे. आपल्याकडे राजकीय स्थैर्य असून, मागील १२ वर्षांपासून एकच पंतप्रधान आहेत. आपल्या संस्कृतीचे इतर देश अनुकरण करीत आहेत. यूपीआय आधारित आज दरमहा २००० कोटी रुपयांहून अधिक आॅनलाइन व्यवहार होतात. 'जीएसटी' संकलन वार्षिक १८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. बँकांचे 'एनपीए' मोठ्या प्रमाणात खाली आले आहेत. भारताच्या लवचिकतेचा सर्वांत कमी लेखलेला पैलू म्हणजे त्याचा परकी चलन साठा, जो साधारण ७०० अब्ज डॉलर आहे..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.नक्की परिस्थिती काय आहे?तेलाचे भाव १० डॉलरने वाढले तर आपल्या चालू खात्यावरील तुटीत साधारण ०.४ टक्य्यांनी वाढ होते. युद्धांमध्ये खरे तर कोणीच जिंकत नसते. सर्वांचेच काही ना काही नुकसान होते. इराण-इस्राइल युद्धामुळे तर सर्व जगाचेच नुकसान झाले आहे. कारण ठरले, कच्चे तेल आणि गॅस. त्याचा परिणाम सर्वदूर झाला. आज सरकारपुढे तेल आणि गॅस दरांपेक्षा ते पुरेसे मिळण्याची प्राथमिकता आहे. चाकण, पुणे येथील चार-चाकी आणि दुचाकी गाड्या रंगविणे ते यवतमाळमधील जेवणाच्या खानावळीपासून ते मुंबईमधील रहिवासी प्रकल्पांपर्यंत सर्वच ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. यावेळच्या युद्धाची परिस्थिती थोडीशी कोविड महासाथीसारखी आहे, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. एक उदाहरण घेऊ या. मोरबी हे गुजरातमधील एक छोटेसे शहर. या शहराला भारताचे 'सिरॅमिक हब' असे म्हणतात, कारण भारतातील एकूण टाईल्स उत्पादनापैकी ८५ टक्के उत्पादन हे या एका छोट्याशा शहरातून होते. या टाईल्सच्या कामासाठी गॅस लागतो, जो आज मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे साधारण ७०० कारखान्यांपैकी आत्ताच ५०० कारखाने बंद झाले असून, साधारणपणे पाच लाख कारागीर बेरोजगार झाले आहेत. त्यातील बहुतेक हे स्थलांतरित आहेत, म्हणजेच इतर राज्यांतून आले आहेत. ते जर त्यांच्या गावी परत गेले, तर त्यांना परत आणणे कठीण होते. यामुळे अनेक रहिवासी; तसेच व्यावसायिक प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे..सौरऊर्जेच्या वापरामुळे काय होते?जेव्हा पुण्या-मुंबईसारख्या शहरातील हजारो सोसायट्या 'सोलर'वर जातात, तेव्हा-देश पातळीवर : भारताला बाहेरून आयात कराव्या लागणाऱ्या कोळशाची आणि गॅसची गरज कमी होते.चलन पातळीवर : डॉलरची मागणी कमी होऊन रुपया अधिक मजबूत होण्यास मदत होते.इन्फ्रास्ट्रक्चर : नवे पॉवर प्लांट उभारण्याचा सरकारवरील ताण कमी होतो आणि तो पैसा इतर विकासकामांसाठी (उदा. रस्ते, आरोग्य) वापरता येतो..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?शेअर बाजारातील सध्याची घसरण ही एक चांगली संधी आहे, असे मला वाटते. बाजाराचा पीई रेशो (प्राईस व अर्निंग गुणोत्तर) बऱ्यापैकी खाली आला असून, तो साधारणपणे १९ या आकर्षक पातळीवर आहे. ज्यांनी आतापर्यंत इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही, त्यांच्यासाठी गुंतवणुकीची ही अत्यंत चांगली संधी आहे. शेअर बाजार तसेच इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक गरज नसताना केवळ बाजार अजून खाली जाईल, या भीतीने मोडू नये आणि कागदावरील तोटा प्रत्यक्षात आणू नये. ज्यांना गुंतवणूक करायची आहे आणि ते पैसे त्यांना किमान तीन वर्षे लागणार नाहीत, त्यांनी म्युच्युअल फंड इक्विटी डायव्हर्सिफाइड योजनांमध्ये 'एसटीपी'द्वारे गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल. ज्यांची 'एसआयपी' सुरू आहे, त्यांनी ती सुरूच ठेवणे योग्य राहील; तसेच त्यामध्ये वाढ करणे शक्य असेल तर जरूर करावी. ज्यांची म्युच्युअल फंड इक्विटी योजनांमध्ये एकही 'एसआयपी' सुरू नाही, त्यांनी ती नक्कीच करावी आणि दीर्घकाळासाठी सुरू ठेवावी. बाजारात चढ-उतार सुरूच राहणार. मागील ४० वर्षांमध्ये अशी अनेक मोठी संकटे आली जसे, की हर्षद मेहता प्रकरण (१९९२), वाय-टू-के (२०००), सब-प्राईम संकट (२००८), कोविड महासाथ (२०२०) आदी. परंतु, बाजार परत सावरून वरच्या दिशेने गेला आणि त्याने नवा उच्चांक प्रस्थापित केला.(लेखक ए३एस फायनान्शिअल सोल्युशन्सचे प्रवर्तक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२३६६६९१३). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.