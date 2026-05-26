Iran US Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध पुन्हा पेटणार? अमेरिकन सैन्याकडून हॉर्मुझजवळील 'बंदर अब्बास'मध्ये हवाई हल्ले

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील थांबलेला संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याचे संकेत मिळत आहेत. सोमवारी, अमेरिकन लष्कराने दक्षिण इराकमध्ये हवाई हल्ले केले. यामुळे पश्चिम आशियातील तणावात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अमेरिकन लष्कराचा दावा आहे की, हे हल्ले स्वसंरक्षणासाठी करण्यात आले होते; यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रे आणि नौदल सुरुंग पेरण्याच्या कामात गुंतलेल्या जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले होते..'फॉक्स न्यूज'च्या एका वृत्तानुसार, 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'ला लागून असलेल्या 'बंदर अब्बास' शहरात स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणी जहाजे त्या भागातील जलक्षेत्रात नौदल सुरुंग पेरत होती. या घटनेनंतर, इराणने आपल्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालींना 'हाय अलर्ट'वर ठेवले आहे..अमेरिकन लष्कराने हे हल्ले अशा वेळी केले, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून असे नमूद केले होते की, इराणासोबतच्या वाटाघाटी अत्यंत सुरळीतपणे पुढे सरकत आहेत. दरम्यान, 'यू.एस. सेंट्रल कमांड'चे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी सांगितले की, इराणी सैन्याकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून आपल्या सैनिकांचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकन लष्कराने दक्षिण इराकमध्ये हे हल्ले केले. पण त्यांनी हे देखील नमूद केले की, सध्या सुरू असलेल्या शस्त्रसंधीच्या काळात अमेरिकन लष्कर संयम बाळगत आहे..Trump on Iran: अमेरिका-इराण चर्चेत मोठी घडामोड! अण्वस्त्र बनवू देणार नाही, करार होईपर्यंत निर्बंध कायम; ट्रम्प यांचा इशारा.ट्रम्प अब्राहम करारांवर ठाम सोमवारी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे म्हटले होते की, संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने इराणासोबत सुरू असलेल्या शांतता चर्चांची प्रगती समाधानकारक आहे. पण, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले की, अंतिम निर्णय घेण्यास काही वेळ लागू शकतो; कारण इराण आपल्या 'सर्वोच्च नेत्यां'शी सल्लामसलत करण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या संवाद यंत्रणेचा वापर करतो. 'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये, ट्रम्प यांनी असे सुचवले की, इराणासोबतच्या शांतता चर्चांमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या राष्ट्रांनी 'अब्राहम करारां'वर स्वाक्षरी करावी. हा करार इस्रायल आणि विविध अरब राष्ट्रांमध्ये राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध प्रस्थापित करण्यावर केंद्रित आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, या करारावर स्वाक्षरी करणे ही इराणासारख्या देशासाठी एक सन्मानाची बाब ठरेल. .युद्ध नाही महायुद्ध होईल! जगाला धडकी भरवणारी ट्रम्प यांची धमकी; इराणला इशारा, तर अरब देशांना 'फायद्याचं डील'चं आवाहन.मुस्लिम राष्ट्रांवर दबाव ट्रम्प म्हणाले, "या अत्यंत गुंतागुंतीच्या समस्येची उकल करण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या सर्व प्रयत्नांनंतर, या सर्व राष्ट्रांवर किमानपक्षी अब्राहम करारांवर स्वाक्षरी करण्याची नैतिक जबाबदारी येऊन पडते." पण, त्यांनी असेही नमूद केले की, जर एखाद्या किंवा दोन देशांकडे तसे न करण्यामागे काही वैध कारण असेल, तर ते स्वीकारार्ह मानले जाऊ शकते. अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत मध्यस्थ म्हणून सहभागी असलेल्या देशांपैकी, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन यांनी यापूर्वीच 'अब्राहम करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांनीही या करारावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे.