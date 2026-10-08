Nana Patekar : अंत्यसंस्कारासाठी प्रशासनाची धावपळ; डोणजे येथील ‘नानावाडी’ फार्म हाऊस परिसरात अंत्यसंस्कार

खडकवासला - रुपेरी पडद्यावर आपल्या अभिनयाने असंख्यांच्या मनात घर केलेल्या अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवाला अखेरचा निरोप देण्यासाठी प्रशासनाची गुरुवारी सकाळपासूनच धावपळ सुरू झाली. नानांची अंतिम इच्छा आणि कुटुंबीयांचा निर्णय यानुसार डोणजे येथील ‘नानावाडी’ फार्म हाऊस परिसरात अंत्यसंस्कार करण्याची तयारी प्रशासनाने हाती घेतली..सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच अधिकारी आणि कर्मचारी परिसरात दाखल झाले. एकीकडे अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असताना दुसरीकडे नानांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यांच्या चाहत्यांची पावले सिंहगडाच्या दिशेने वळू लागली. त्यामुळे पायगुडेवाडी परिसरात शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले.जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप सिंग गिल्ल, हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. यशवंत माने, तहसीलदार अर्चना निकम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता डी. जे. पाटील यांच्यासह प्रमुख अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. गिल्ल यांनी अंत्यसंस्काराचे ठिकाण पाहून पुढील तयारीबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या..अंत्यसंस्कार होणार असलेल्या जागेची साफसफाई तसेच परिसराची व्यवस्था प्रशासनाने हाती घेतली. जेसीबी, ट्रॅक्टर, रोलर आणि कामगारांच्या मदतीने जागा तयार करण्यात आली. काही तासांतच अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी राहू लागली.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता डी. जे. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंत्यसंस्कारासाठी २० बाय २० फुटांचे चौथरा उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले. यासाठी सिमेंटचे उंच ब्लॉक उभे करून त्यामध्ये मुरूम भरण्यात आला. त्यावर मोठी खडी आणि बारीक खडी टाकून चौथरा पक्का करण्यात आला. यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने अवघ्या काही तासांत ही तयारी पूर्ण करण्यात आली..दरम्यान, नानांच्या अंतिम दर्शनासाठी सकाळपासूनच परिसरात चाहत्यांची मोठी गर्दी झाली होती. पुणे शहरासह जिल्ह्याच्या विविध भागांतून नानांवर प्रेम करणारे नागरिक डोणजेच्या दिशेने येत होते. ज्यांच्या अभिनयाने अनेक पिढ्यांना हसवले, रडवले आणि अंतर्मुख केले, त्या आपल्या लाडक्या नानांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी प्रत्येक जण आतुर झाला होता.‘नानावाडी’च्या परिसरात एका बाजूला अंत्यसंस्काराची लगबग सुरू होती, तर दुसऱ्या बाजूला नानांच्या आठवणींनी डोळे पाणावलेल्या चाहत्यांची गर्दी वाढत होती. पडद्यावरचा हा मोठा कलाकार आता कायमचा पडद्याआड जाणार असल्याची जाणीव प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावून जात होती..सकाळपासून पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने खडकवासला गावाच्या पुढील गोऱ्हे बुद्रुक डोणजे पायगुडेवाडी पर्यंत सर्व रस्ते आणि परिसर स्वच्छ केला होता. पीएमआरडीएचे कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.