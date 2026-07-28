Ambegaon farmer loan waiver: आंबेगावात १,५७८ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ८५ लाखांची कर्जमाफी; आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

मंचर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत आंबेगाव तालुक्यातील ५९ विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतील पात्र शेतकऱ्यांना योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १ हजार ५७८ शेतकऱ्यांच्या ९ कोटी ८५ लाख ९ हजार २२० रुपये कर्जमाफीस मंजुरी मिळाली आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील १०८ गावांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित लाभार्थींनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करून कर्जमाफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आंबेगाव तालुका विभागीय अधिकारी विष्णू गायकवाड यांनी दिली..गायकवाड यांनी सांगितले की, योजनेअंतर्गत आंबेगाव विभागातील २ हजार ६११ थकीत शेतकऱ्यांच्या ३ हजार ३८९ नोंदी शासनाच्या महाआयटी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. प्रसिद्ध झालेल्या याद्या जिल्हा बँकेच्या सर्व शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती व तलाठी कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड अथवा यादीतील विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आतापर्यंत ३०३ शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असून, उर्वरित लाभार्थींनीही विलंब न करता प्रमाणीकरण करावे.योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची पुढील यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, त्यांनाही आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन बँकेने केले आहे.."राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीचा लाभ कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, जेणेकरून कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल."— दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ संचालक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.दृष्टिक्षेप:• आंबेगाव तालुक्यातील एक हजार ५७८ शेतकरी पहिल्या टप्प्यात पात्र• ९ कोटी ८५ लाख ९ हजार २२० रुपये कर्जमाफीस मंजुरी• १०८ गावांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध• कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य• आतापर्यंत ३०३ शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण• उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची यादी लवकरच जाहीर होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.