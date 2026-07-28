पुणे

Ambegaon farmer loan waiver: आंबेगावात १,५७८ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ८५ लाखांची कर्जमाफी; आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत आंबेगाव तालुक्यातील १०८ गावांतील १,५७८ पात्र शेतकऱ्यांना ९ कोटी ८५ लाखांची कर्जमाफी; आधार प्रमाणीकरणानंतर रक्कम थेट खात्यात जमा होणार
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत आंबेगाव तालुक्यातील ५९ विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतील पात्र शेतकऱ्यांना योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १ हजार ५७८ शेतकऱ्यांच्या ९ कोटी ८५ लाख ९ हजार २२० रुपये कर्जमाफीस मंजुरी मिळाली आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील १०८ गावांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित लाभार्थींनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करून कर्जमाफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आंबेगाव तालुका विभागीय अधिकारी विष्णू गायकवाड यांनी दिली.

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