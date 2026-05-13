बारामतीत पुन्हा विमान अपघात, रेडबर्डची अपघाताची परंपरा; DGCA घातलेली बंदी

मिलिंद संगई, बारामती, ता. 13 : तालुक्यातील गोजूबावी नजिक आटोळे वस्तीवर येथील रेड बर्ड कंपनीचे शिकाऊ विमान बुधवारी (ता. 13) सकाळी दुर्घटनाग्रस्त झाले. अपघाताचे नेमके कारण समजलेले नसून यातील वैमानिकांना सुदैवाने कोणतीही मोठी इजा झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. Another Plane Crash in Baramati Redbird Under Spotlight Again.टेकनम व्हीटी आरएफआय जातीचे हे शिकाऊ विमान असून या विमानात दोन वैमानिक बसू शकतात. गोजूबावीनजिक दुधेवस्ती येथे विमान कोसळले. हे विमान श्रीपल नावाचा शिकाऊ वैमानिक एकटाच चालवत असल्याची माहिती प्राप्त होत आहे..Baramati Plane Crash: बारामतीमध्ये पुन्हा विमान दुर्घटना; प्रशिक्षण विमान शेतात कोसळले, शेतकरी महिलांनी पाहिला थरार...विमान धावपट्टीवर उतरताना हा अपघात झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असून यात विमानाचेही नुकसान झाले आहे. सुदैवाने वैमानिक सुखरुप आहे. या बाबत रेडबर्ड कंपनीचे अधिकारी तसेच पोलिस निरिक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्यासह पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे. बारामती एमआयडीसीच्या अग्निशामक दलाच्या गाडयांनीही घटनास्थळी धाव घेतली होती. अपघातानंतर रेडबर्ड कंपनीच्या प्रशासनाकडून लगेचच कपडे घालून विमान झाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. कंपनीकडून या बाबत अधिकृत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती..अपघाताची परंपरा...बारामतीत रेडबर्ड कंपनीने वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरु केल्यानंतर अनेकदा त्यांच्या विमानाचे विविध कारणांनी अपघात झालेले आहेत. सप्टेंबर 2021 मध्ये तसेच त्या नंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये चार दिवसांच्या अंतराने दोन अपघात आणि पुन्हा ऑगस्ट 2025 मध्येही अपघाताची नोंद आहे. जवळपास चार अपघाताची नोंद असून डीजीसीए यांनी या कंपनीवर या पूर्वीही उड्डाण करण्यास बंदी घातलेली होती..बारामती विमानतळाच्या विकसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर...उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर बारामती विमानतळावर विमानांना उतरण्यास बंदी घालण्यात आल्याने सगळे व्हीआयपी हेलिकॉप्टरमधूनच बारामतीत उतरत आहेत. या विमानतळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या बाबत उपाययोजना होण्याची पुन्हा एकदा मागणी होत आहे.