पुणे

Pune News : पुणे महापालिकेसह आरएसएस कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी; शोधमोहिमेनंतर बॉम्बची अफवा असल्याचे निष्पन्न

पुणे महापालिकेतील महापौर कार्यालयासह विधान भवन (कौन्सिल हॉल) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मोतीबागेतील कार्यालयात बॉम्ब ठेवल्याचा धमकीचा ई-मेल आल्याने शहरात उडाली खळबळ.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महापालिकेतील महापौर कार्यालयासह विधान भवन (कौन्सिल हॉल) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मोतीबागेतील कार्यालयात बॉम्ब ठेवल्याचा धमकीचा ई-मेल आल्याने शहरात खळबळ उडाली. या धमकीनंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने (बीडीडीएस) केलेल्या तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आली नाही. त्यामुळे ही एक अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी सायबर पोलिसांकडून तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.

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Pune Municipal Corporation