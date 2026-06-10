Pune News : पुणे महापालिकेसह आरएसएस कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी; शोधमोहिमेनंतर बॉम्बची अफवा असल्याचे निष्पन्न

पुणे - महापालिकेतील महापौर कार्यालयासह विधान भवन (कौन्सिल हॉल) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मोतीबागेतील कार्यालयात बॉम्ब ठेवल्याचा धमकीचा ई-मेल आल्याने शहरात खळबळ उडाली. या धमकीनंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने (बीडीडीएस) केलेल्या तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आली नाही. त्यामुळे ही एक अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी सायबर पोलिसांकडून तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या नवीन इमारतीमधील महापौर कार्यालयाच्या ई-मेल आयडीवर बुधवारी सकाळी आठ वाजून २१ मिनिटांनी धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला. यामध्ये महापौर कार्यालय, विधान भवन आणि मोतीबाग येथील आरएसएस कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली होती..महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास हा ई-मेल पाहिल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेची धावपळ उडाली. याबाबत सकाळी १० वाजून ३५ मिनिटांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात माहिती देण्यात आली. दरम्यान, सुरक्षेचा उपाय म्हणून महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या सूचनेनुसार तातडीने पालिकेची संपूर्ण मुख्य इमारत रिकामी करण्यात आली..माहिती मिळताच पोलिस अधिकाऱ्यांसह ‘बीडीडीएस’चे पथक सकाळी १० वाजून ५४ मिनिटांनी पालिकेच्या इमारतीत दाखल झाले. पथकाने महापौर कार्यालयासह महापालिकेच्या मुख्य इमारतीची तपासणी केली. दुपारी सव्वाएक वाजेपर्यंत ही तपासणी मोहीम सुरू होती. मात्र, कोणतीही स्फोटक किंवा संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. महापालिकेसोबतच कौन्सिल हॉल आणि मोतीबाग येथील आरएसएस कार्यालयाचीही तपासणी करण्यात आली, मात्र तेथेही काहीही आढळून आले नाही. या मोहिमेदरम्यान पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..दरम्यान, हा ई-मेल नेमका कोठून आला आणि त्याचा इंटरनेट प्रोटोकॉल (आयपी) ॲड्रेस काय आहे, याचा सायबर पोलिसांकडून शोध घेण्यात येत आहे. केवळ दहशत निर्माण करण्यासाठी खोडसाळपणा करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. ई-मेल पाठवणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती शिवाजीनगर पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.