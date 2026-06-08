Farmer Loan Waiver: जाचक अटींनी शेतकऱ्यांची बोळवण; फसवी कर्जमाफी योजना बँकांच्या हिताची, दीपिका चव्हाण यांचा सरकारवर घणाघात

ताहराबाद : अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, वाढते उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला न मिळणारा रास्त भाव यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारच्या कर्जमाफीकडून मोठ्या दिलास्याची अपेक्षा होती. मात्र निवडणुकीत सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही प्रत्यक्षात फसवी कर्जमाफी ठरली असून जाचक अटी व शर्तींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याची घणाघाती टीका बागलाणच्या माजी आमदार तथा राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली..चव्हाण म्हणाल्या, 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजना' ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची नव्हे तर बँकांची कर्जमाफी ठरणार आहे. सरकारने ५५ लाख शेतकरी लाभार्थी आणि ३६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अत्यल्प शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त ३० हजार शेतकरी पात्र ठरतील, तर जिल्हा बँकेला अवघे ५० कोटी रुपये मिळतील. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे..महाविकास आघाडी सरकारने सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. मात्र नव्या योजनेत २०१९ मधील कर्जउचल आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी यासारख्या अटी घालण्यात आल्याने मोठा शेतकरी वर्ग वंचित राहणार आहे. २०१७ मधील कर्जमाफीत दोन लाख रुपयांवरील कर्जदारांना दिलासा देण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. त्या शेतकऱ्यांचे कर्ज व्याजासह आता चार लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले असून त्यांनाही नव्या योजनेत लाभ मिळणार नाही. सन २०१९ मधील महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनाच भरावी लागणार असल्याने ही योजना कर्जमाफी नसून कर्जवसुलीचा मार्ग असल्याचा आरोप त्यांनी केला..२३ लाख ६३ हजार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. तर महात्मा फुले योजनेतील १२ लाख ७१ हजार लाभार्थ्यांनाही ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे. म्हणजेच सुमारे ३६ लाख ३४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची बोळवण केवळ ५० हजार रुपयांवर होणार असल्याचा दावाही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी केला..बँकांना लाभ, शेतकरी मात्र वंचितनव्या कर्जमाफी योजनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार असून सहकारी क्षेत्राला तुलनेने अत्यल्प निधी मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांच्या हिताची असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली.."सरकार ५५ लाख शेतकरी आणि ३६ हजार कोटी रुपयांचा गाजावाजा करत असले, तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या १२ ते १३ लाखांच्या पुढे जाणार नाही. निवडणुकीत दिलेले सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक व सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी."दीपिका चव्हाण, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.