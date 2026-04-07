पुणे

Pune News: शासन निर्णय लवकरच! प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा अनिवार्य; राज्य शिक्षण आयुक्तांची माहिती, पालकांना दिलासा!

parents relief admission fee refund government decision: शाळांकडून प्रवेश रद्द केल्यावर शुल्क परत न मिळाल्याच्या तक्रारींवर सरकारची दखल; सर्व मंडळांच्या शाळांसाठी एकसमान धोरण येणार, पालकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता
Parents to get relief as government plans mandatory fee refund rule for cancelled admissions.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : एखाद्या शाळेतून प्रवेश रद्द केल्यानंतर शाळांकडून शुल्क परत न मिळाल्याच्या वाढत्या तक्रारींकडे अखेर राज्य सरकारने लक्ष दिले आहे. प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परतावा बंधनकारक करणारा धोरणात्मक निर्णय लवकरच जाहीर करणार असल्याचा सूतोवाच राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केला. त्यामुळे आता शुल्क परत न करणाऱ्या शाळांच्या मुजोरीला आणि पालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीला लगाम लागणार असल्याचे चिन्हे आहेत.

