Ketan Agrawal Death Case: सिया गोयलचा भाऊ साहिलला 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची नोटीस; वकीलपत्रावरुन रंगला वाद

Loahagad Murder Case: केतन अग्रवाल खून प्रकरणात एकीकडे रोज नवनवे खुलासे होत असताना दुसरीकडे वकीलपत्रावरुन चांगलाच वाद रंगला आहे. मुख्य संशयित असलेली सिया गोयल हिचं वकीलपत्र आपल्याला मिळालं आहे, असं दोन वेगवेगळे वकील सांगत होते. मात्र प्रत्यक्ष कोर्टात सियाने जेव्हा आपल्या वकीलाचं नाव सांगितलं तेव्हा दुसऱ्या वकीलाने सियाच्या भावाला नुकसानभरपाईची नोटीस धाडली आहे..Gold Rate Today: जूनअखेर सोन्याचे दर कोसळले! 5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं, उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.नेमकं काय घडलं?सिया गोयलचं वकीलपत्र आपल्याला मिळालं आहे, असा दावा दोन वकील करीत होते. त्यात पुण्यातले प्रसिद्ध वकील Adv. विपूल दुशिंग यांचं म्हणणं होतं की, मी पोलिस ठाण्यात जाऊन सियाच्या वकीलपत्रावर सही आणलेली आहे, कुटुंबियांनी मलाच वकीलपत्र दिलेलं आहे. तर दुसरे वकील अॅड. श्रीवास्तव हेही पोलिस ठाण्यात जाऊन सही आणल्याचं सांगत होते.सोमवार, दि. ३० जून रोजी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना पोलिसांनी वडगाव मावळ न्यायालयात हजर केलं होतं. त्याचवेळी अॅड. आशुतोष श्रीवास्तव यांनी कोर्टात उभं रहात युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्याचवेळी सिया गोयलने, माझे वकील आशुषोष श्रीवास्तव हे नसून विपूल दुशिंग असल्याचं कोर्टात सांगितलं. त्यामुळे अॅड. श्रीवास्तव यांनी सियाचा भाऊ साहिलला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे..व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याचा दावा करत अॅड. श्रीवास्तव यांनी तब्बल १० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस साहिलला धाडली आहे. साहिलने आपल्यावर केलेले सर्व आरोप माघारी घ्यावेत आणि ४८ तासांमध्ये सार्वजनिक माफी मागावी, तसेच भविष्यात असे आरोप करु नयेत, अशी अट घातली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..दरम्यान, हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना सोमवारी वडगाव मावळ सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी या वेळी सांगितले. सादर केलेल्या कारणांचा विचार करून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या पोलिस कोठडीत तीन जुलैपर्यंत (पाच दिवसांची) वाढ केली..Gita Malusare : ‘जलपरी’ गीताचा इंग्लिश खाडीमध्ये पराक्रम! जेलीफिशच्या दंशानंतर ११ शस्त्रक्रियांवर मात करत १४ तास ३१ मिनिटांत कामगिरी.तपासातील माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी हा कट पूर्वनियोजित पद्धतीने आखला होता. चारचाकी वाहन वापरल्यास सोमाटणे फाटा किंवा उर्से टोलनाक्यांवरील सीसीटीव्ही आणि एएनपीआर कॅमेऱ्यांत कैद होण्याची भीती त्यांना होती. तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुचाकीचा वापर केल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. सध्या या दुचाकीचे न्यायवैद्यक परीक्षण सुरू असून, त्यातून अधिक तांत्रिक पुरावे मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.