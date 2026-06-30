पुणे

Ketan Agrawal Death Case: सिया गोयलचा भाऊ साहिलला 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची नोटीस; वकीलपत्रावरुन रंगला वाद

Siya Goyal brother Sahil gets 10 crore notice over vakalatnama dispute: सोमवार, दि. ३० जून रोजी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना पोलिसांनी वडगाव मावळ न्यायालयात हजर केलं होतं. त्याचवेळी आशुतोष श्रीवास्तव यांनी कोर्टात उभं रहात युक्तिवादाला सुरुवात केली.
Ketan Agrawal death case

Ketan Agrawal death case

esakal

संतोष कानडे
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Loahagad Murder Case: केतन अग्रवाल खून प्रकरणात एकीकडे रोज नवनवे खुलासे होत असताना दुसरीकडे वकीलपत्रावरुन चांगलाच वाद रंगला आहे. मुख्य संशयित असलेली सिया गोयल हिचं वकीलपत्र आपल्याला मिळालं आहे, असं दोन वेगवेगळे वकील सांगत होते. मात्र प्रत्यक्ष कोर्टात सियाने जेव्हा आपल्या वकीलाचं नाव सांगितलं तेव्हा दुसऱ्या वकीलाने सियाच्या भावाला नुकसानभरपाईची नोटीस धाडली आहे.

Ketan Agrawal death case
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