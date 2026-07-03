Pune News: कोट्यवधींचा खर्च, तरी गळके छत! कोथरूड स्मशानभूमीचा व्हिडिओ व्हायरल; पुणे महापालिकेची धावपळ

पुणे: पुणे महापालिका स्मशानभूमीच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र, आज कोथरूडमधील स्मशानभूमीच्या छताला असंख्य छिद्र पडलेले असतानाही पत्रे बदलण्यात आले नाहीत. या गळक्या छताचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महापालिकेच्या कारभारावर नागरिकांनी प्रचंड टीका केली. अखेर दुपारी छताचे पत्रे बदलण्याचे काम सुरु केले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पुणे शहरात महापालिकेच्या २९ स्मशानभूमी आहेत. तेथे विद्युत व स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी दरवर्षी किमान पाच ते दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. तरीही स्मशानभूमीमध्ये मुलभूत सुविधा नसल्याचा अनुभव वारंवार नागरिकांना येतो..कोथरूड येथील शास्त्रीनगर येथे स्मशानभूमी असून, आज (ता. ३) सकाळी येथे अंत्यविधीसाठी केले जात असताना जोरात पाऊस सुरु होता. या येथील छताला असंख्य छिद्र पडलेले असल्याने त्यातून पावसाचे पाणी गळत असल्याने नागरिकांना छत्री घेऊन किंवा आडोसा शोधून उभे राहावे लागले. याचा व्हिडिओ मनसेचे कार्यकर्ते प्रशांत कनोजिया यांनी काढून याची तक्रार केली. समाजमाध्यमावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे तक्रार झाली. त्यांनी ही विदारक स्थिती पाहून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत त्वरित छताचे पत्रे बदलण्याचे आदेश दिले. तसेच कोथरूडमधील राजकीय वर्तुळातही या घटनेमुळे चांगलीच खळबळ उडाली..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी... कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त सुहास यादव म्हणाले, ‘‘आमच्या अभियंत्यांनी याठिकाणी गेल्यावर्षी पाहणी केली होती तेव्हा पत्रे चांगले होते. पण आता खराब झाल्याचे समोर आल्यानंतर आज लगेच पत्रे बदलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी भवन विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.