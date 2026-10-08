पुणे

Maharashtra Farmers: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी; दुष्काळग्रस्तांच्या कर्जाबाबत बँकर्स समितीचा मोठा निर्णय, कर्जफेडीची चिंता मिटणार

Maharashtra Farmers Get Loan Restructuring Relief: पात्र शेतकऱ्यांना नवीन किंवा अतिरिक्त कर्जाची सुविधा मिळणार
Drought Hit Farmers in Maharashtra Get Loan Relief as Banks Allow Restructuring and Fresh Additional Credit Facility

Drought Hit Farmers in Maharashtra Get Loan Relief as Banks Allow Restructuring and Fresh Additional Credit Facility

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीत दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) निकषांनुसार पात्र कृषी कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) विशेष बैठकीत हा निर्णय झाला. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना नवीन किंवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.

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