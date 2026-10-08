Maharashtra Farmers: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी; दुष्काळग्रस्तांच्या कर्जाबाबत बँकर्स समितीचा मोठा निर्णय, कर्जफेडीची चिंता मिटणार

पुणे: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीत दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) निकषांनुसार पात्र कृषी कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) विशेष बैठकीत हा निर्णय झाला. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना नवीन किंवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि एसएलबीसी महाराष्ट्रचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यात आरबीआयच्या नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित सवलत उपाययोजना, पात्र कर्जखात्यांची निवड, कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया, अंमलबजावणीच्या कालमर्यादेचे सादरीकरण करण्यात आले. दुष्काळामुळे प्रभावित आणि आरबीआयच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले..केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागाचे सहसचिव आशिष मोरे यांनी पात्र कृषी कर्जांची पुनर्रचना विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना दिल्या. अग्रवाल यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले. किरण यांनी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सवलत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन सदस्य बँकांना केले..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.या बैठकीस केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागाचे सहसचिव आशिष मोरे, आरबीआयचे प्रादेशिक संचालक सचिन शेंडे, आरबीआय मुंबईचे मुख्य महाव्यवस्थापक पुनीत पंचोली, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. व्ही. भवानीशंकर, एसएलबीसीचे महाव्यवस्थापक व संयोजक विवेक नाचणे आणि राज्यातील सर्व अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.