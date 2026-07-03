Pune Weather: पुण्याला पावसाचा तडाखा! रस्ते जलमय, वाहतूक विस्कळीत; घाटमाथ्यासाठी दोन दिवस 'रेड अलर्ट'

पुणे : गेल्या तीन-चार दिवसांपासून शहरात सुरू असलेल्या पावसाच्या हलक्या सरींनी शुक्रवारी (ता. ३) चांगलाच जोर धरला. सकाळपासूनच पावसाने शहराला अक्षरशः झोडपून काढले. अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला आणि वाहनांचा वेग मंदावला. तसेच पुढील तीन ते चार दिवस शहरात पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. तर, जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीची शक्यता असल्याने घाट विभागाला पुढील दोन दिवसांसाठी ‘रेड अलर्ट’ देण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, वायव्य बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र आता अधिक सक्रिय होत आहे. याचा परिणाम संपूर्ण राज्यासह पुणे जिल्ह्यावरही स्पष्टपणे जाणवणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कायम राहील. दुसरीकडे, जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक वाढण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार, तर तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे..शहरात शुक्रवारी (ता. ३) कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.५ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. सकाळपासूनच पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत होत्या, मात्र दुपारनंतर पावसाचा जोर लक्षणीय वाढला. शिवाजीनगर परिसरात सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत साधारण १२ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. सखल भागांत पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने अनेक रस्ते जलमय झाले होते. परिणामी सायंकाळच्या वेळी गाड्यांचा वेग मंदावल्याने संपूर्ण शहरात मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली..शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. ४) तापमानात फारसा बदल होणार नाही. कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. सकाळी आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, मात्र दुपारनंतर आकाश अंशतः ढगाळ होऊन हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सततच्या पावसामुळे सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच, घाट परिसरात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन हवामानशास्त्र विभागाने केले आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...पुणे जिल्ह्यातील पावसाची नोंद (मिमीमध्ये)(सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतची आकडेवारी)परिसर - पाऊसपाषाण : १३.२एनडीए : १३.०शिवाजीनगर : ११.६दापोडी : ११.५चिंचवड : ८.०लवळे : ५.५हडपसर : २.५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.