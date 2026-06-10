PMC Bomb Threat : पुणे महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी, शहरात खळबळ; सुरक्षा यंत्रणा अलर्टवर

Pune Mayor Office Bomb Threat: पुणे महापौर कार्यालयाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या ई-मेलमध्ये पुणे महापौर कार्यालय, नागपूरमधील काही ठिकाणे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालयाला लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-मेलमध्ये IED (Improvised Explosive Device) बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करण्यात आला असून, काही विशिष्ट तारखा आणि वेळांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ई-मेल कोणत्या आयपी पत्त्यावरून किंवा ठिकाणाहून पाठवण्यात आला, तो खरा आहे की बनावट, याची तपासणी सध्या सायबर पोलिसांसह विविध यंत्रणा करत आहेत. .धमकीचा ई-मेल मिळताच पुणे पोलिस, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (Bomb Detection and Disposal Squad) आणि सायबर सेल सतर्क झाले आहेत. संबंधित परिसरात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे. सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..Pune Hospital Bomb Scare: उषाकिरण रुग्णालयातील बाथरूममध्ये टायमर लावलेले स्फोटक सापडल्याने हडपसरमध्ये खळबळ, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त.तपास सुरूपुणे पोलिस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ई-मेलची पूर्ण तपासणी सुरू आहे. त्यामागील व्यक्ती किंवा गटाचा शोध घेतला जात आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, परंतु सतर्क राहावे.” सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून महापौर कार्यालय, RSS कार्यालय परिसर आणि नागपूरमधील उल्लेखित ठिकाणांवर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे. .खालिस्तान्यांकडून धमकी?पंजाबमधील अमृतसर येथे 1984 मध्ये ब्लू स्टार ऑपरेशन राबवण्यात आलं होतं भारतीय लष्कर जवानांनी खलिस्तानचा सर्वोच्च नेता याच्या विरोधात राबवलेल्या ऑपरेशनला आज तब्बल ४२ वर्षे झाले. पूर्ण हा दिवस लक्षात घेऊन खलिस्तान नॅशनल आर्मी यांनी मेल पाठवला आहे का याचा देखील तपास सुरू ऑपरेशन ब्लू स्टार चा बदला घेण्यासाठी देशातील तीन मुख्य कार्यालय उडवून देण्याची मेल मधून धमकी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.