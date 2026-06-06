Sharad Pawar on NEET Case : शरद पवार नीट प्रकरणावर पहिल्यांदाच बोलले, नीट पेपर प्रकरणात दोन महिन्यांत सकारात्मक परिणाम दिसतील

NEET Paper Leak Case : नीट परीक्षा प्रकरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर यापूर्वीच झाला असता, तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. सध्या या विषयाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी माझ्यासोबत काम केले असून ते अत्यंत प्रामाणिक आणि सक्षम अधिकारी आहेत. त्यांच्या कामाचे सकारात्मक परिणाम येत्या दोन महिन्यांत दिसून येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच शिक्षण क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे त्यांनी नमूद केले..रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार म्हणाले की, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सुरू केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेचे कार्य आम्ही पुढे नेत आहोत. संस्थेत सुमारे चार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची फी अथवा देणगी घेतली जात नाही. पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत आणि आदिवासी क्षेत्रांमध्येही संस्थेच्या शाखा कार्यरत आहेत..आदिवासी भागातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रांत जबाबदारीने काम करत यश मिळविल्याचा आनंद वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचावे, यासाठी 'टेक्नॉलॉजी ऑन व्हील्स' हा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Sharad Pawar Dilip Walse Patil Meeting : सिल्व्हर ओकवर शरद पवार-दिलीप वळसे पाटील यांची भेट; चर्चांना उधाण, दोन्ही गट एकत्र येणार?.ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, त्या परिसरातही हजारो विद्यार्थिनी शिक्षण घेत असल्याचे सांगत शरद पवार यांनी 'टेक्नॉलॉजी ऑन व्हील्स' बसच्या शुभारंभाची अधिकृत घोषणा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.