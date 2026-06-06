पुणे

Sharad Pawar on NEET Case : शरद पवार नीट प्रकरणावर पहिल्यांदाच बोलले, नीट पेपर प्रकरणात दोन महिन्यांत सकारात्मक परिणाम दिसतील

NEET Paper Scam : NEET पेपर वादावर शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे. तपास आणि पुढील प्रक्रियेनंतर दोन महिन्यांत सकारात्मक घडामोडी दिसतील, असे त्यांनी सांगितले.
Sharad Pawar on NEET Case

Sharad Pawar on NEET Case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

NEET Paper Leak Case : नीट परीक्षा प्रकरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर यापूर्वीच झाला असता, तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. सध्या या विषयाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी माझ्यासोबत काम केले असून ते अत्यंत प्रामाणिक आणि सक्षम अधिकारी आहेत. त्यांच्या कामाचे सकारात्मक परिणाम येत्या दोन महिन्यांत दिसून येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच शिक्षण क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

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