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Oil India Gas Discovery: कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात ऑइल इंडियाला सापडला नैसर्गिक वायूचा नवा साठा

India natural gas: आंध्र प्रदेशच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ शोध; प्रतिदिन २ लाख घनमीटर (Cubic Metres) प्रवाह, वायूसोबत प्रतिदिन १७० बॅरल कंडेन्सेटची नोंद, साठ्याचे प्रमाण अद्याप अस्पष्ट
Oil India Discovers Natural Gas in Krishna-Godavari Basin

Oil India Discovers Natural Gas in Krishna-Godavari Basin

esakal

Ankur Nikam
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Oil India natural gas discovery: सरकारी तेल कंपनी ऑइल इंडिया लिमिटेडने (OIL) कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील समुद्रात नैसर्गिक वायूचा नवा साठा शोधल्याची माहिती शुक्रवारी दिली. कंपनीने अलीकडील डिस्कव्हर्ड स्मॉल फील्ड (DSF) लिलावातून मिळवलेल्या उथळ समुद्रातील ब्लॉकमध्ये हा शोध लागला आहे.

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