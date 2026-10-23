Oil India Gas Discovery: कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात ऑइल इंडियाला सापडला नैसर्गिक वायूचा नवा साठा

Oil India natural gas discovery: सरकारी तेल कंपनी ऑइल इंडिया लिमिटेडने (OIL) कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील समुद्रात नैसर्गिक वायूचा नवा साठा शोधल्याची माहिती शुक्रवारी दिली. कंपनीने अलीकडील डिस्कव्हर्ड स्मॉल फील्ड (DSF) लिलावातून मिळवलेल्या उथळ समुद्रातील ब्लॉकमध्ये हा शोध लागला आहे..चाचणीत प्रतिदिन दोन लाख घनमीटर (Cubic Metres) वायुप्रवाहकृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील यापूर्वी तपासणी न झालेल्या मत्स्यपुरी भूस्तरात हा साठा आढळला आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, गोदावरी-१ मूल्यांकन विहिरीत १६ ऑक्टोबरपासून हायड्रोकार्बनयुक्त भूस्तराची चाचणी सुरू करण्यात आली होती. समुद्रतळाखाली सुमारे २,०२४ ते २,०२७ मीटर खोलीवर हा स्तर आहे..Copper is the New Gold: तांबे होणार नवं सोनं? Goldman Sachs चा मोठा अंदाज; किती वाढणार भाव?.चाचणीदरम्यान विहिरीतून प्रतिदिन सुमारे एक लाख घनमीटर (Cubic Metres) नैसर्गिक वायूचा प्रवाह मिळाला. सलग चाचणीत कमाल प्रवाह प्रतिदिन दोन लाख घनमीटर नोंदवण्यात आला. याशिवाय प्रतिदिन सुमारे १७० बॅरल कंडेन्सेटचे उत्पादन झाले..विहिरीतील आणखी वरच्या भूस्तराची चाचणी घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे कंपनीने सांगितले. मात्र, नव्या शोधातील नैसर्गिक वायूच्या एकूण साठ्याचा अंदाज कंपनीने अद्याप जाहीर केलेला नाही.कृष्णा-गोदावरी खोरे हे भारतातील महत्त्वाच्या समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षेत्रांपैकी एक आहे. या भागातील नव्या शोधांमुळे देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊ शकते..Gold Rate Today: महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! आठवडाभरात 7 हजारांनी स्वस्त; चांदीही 14 हजारांनी घसरली; ताजा भाव किती?.भारताच्या ऊर्जा धोरणाला हातभारभारत नैसर्गिक वायूच्या गरजेचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे महत्त्वाचे ठरत आहे. केंद्र सरकारने ऊर्जा मिश्रणातील नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या सुमारे ६ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..ऑइल इंडियाच्या या नव्या शोधामुळे देशांतर्गत गॅस उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष उत्पादन आणि साठ्याची क्षमता निश्चित होण्यासाठी पुढील चाचण्या आणि मूल्यांकन आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.