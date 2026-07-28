Gold Price Alert: सोन्याचे भाव पुन्हा कोसळणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालात धक्कादायक संकेत

Gold Price Update: सोनं खरेदी तसेच गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या म्हणण्यानुसार, सध्या जागतिक बाजारात सोन्याच्या दरात सुरू असलेली स्थिरता किंवा घसरण ही तात्पुरती असू शकते. मजबूत झालेला डॉलर आणि अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांवरील वाढते बॉन्ड यील्ड यामुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. .कौन्सिलच्या अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार दिसली नाही. मात्र, 10 वर्षांच्या अमेरिकन ट्रेझरी बाँडचे वास्तविक यील्ड वाढत असून ते 2.44 टक्क्यांच्या पातळीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही पातळी ओलांडल्यास सोन्यावर आणखी दबाव वाढू शकतो आणि सोन्यात घसरण होऊ शकते..अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाली. लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन (LBMA) नुसार, सोन्याचा दर 1.8 टक्क्यांनी वाढून 4,067 डॉलर प्रति औंस झाला असून पुन्हा 4,000 डॉलर प्रति औंसचा टप्पा गाठला. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ तात्पुरती असू शकते आणि सोन्याचा दीर्घकालीन ट्रेंड अद्याप दबावाखाली आहे..कौन्सिलच्या मते, वाढते बाँड यिल्ड आणि मजबूत डॉलर असूनही कमी दरात झालेल्या खरेदीमुळे सोन्याला आधार मिळाला. मात्र, ही वाढ कायमस्वरूपी ट्रेंड बदलल्याचे संकेत नसून, जानेवारीपासून सुरू असलेल्या घसरणीतील तात्पुरती उसळी असू शकते. यापुढे सोन्याचा दर 3,857 ते 3,887 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर असेल असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..फेडच्या निर्णयाकडे लक्षयेत्या आठवड्यात अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र, फेडकडून कठोर भूमिका व्यक्त झाली किंवा महागाईचा आकडा अपेक्षेपेक्षा जास्त आला, तर डॉलर आणखी मजबूत होऊ शकतो. त्याचबरोबर बाँड यिल्ड वाढल्यास सोन्याच्या किमतींवर पुन्हा दबाव येण्याची शक्यता वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने व्यक्त केली आहे..तज्ज्ञांचे मतबाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्याच्या दरातील स्थिरता ही प्रामुख्याने डॉलर आणि बाँड यिल्डमधील बदलांमुळे आहे. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने जागतिक अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी कायम असल्याने सोन्याची आकर्षकता अजूनही टिकून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.