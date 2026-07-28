Personal Finance

Gold Price Alert: सोन्याचे भाव पुन्हा कोसळणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालात धक्कादायक संकेत

Gold Rate Prediction: वाढते बॉन्ड यिल्ड आणि मजबूत डॉलरमुळे जागतिक बाजारात सोन्यावर दबाव कायम असल्याचे वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने म्हटले आहे.
Gold Price Prediction

Gold Price Crash Ahead? World Gold Council Issues Fresh Warning for Investors

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Update: सोनं खरेदी तसेच गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या म्हणण्यानुसार, सध्या जागतिक बाजारात सोन्याच्या दरात सुरू असलेली स्थिरता किंवा घसरण ही तात्पुरती असू शकते. मजबूत झालेला डॉलर आणि अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांवरील वाढते बॉन्ड यील्ड यामुळे सोन्याच्या किमतींवर दबाव निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

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