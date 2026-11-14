NVIDIA CEO: जगातील सर्वात मोठ्या चिप कंपनीच्या CEO पदासाठी 3 भारतीयांची नावं चर्चेत! कोण मारणार बाजी?

NVIDIA CEO succession latest news 2026: जगातील आघाडीची चिप उत्पादक कंपनी एनव्हिडियाच्या (NVIDIA) नेतृत्वात मोठा बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हेरगिरी झाल्याच्या संशयावरून जेन्सन ह्युआंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कंपनीमध्ये मुख्य कार्यकारी पद म्हणजेच CEO पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. या पदासाठी कंपनीतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण 11 जण स्पर्धेत असल्याची चर्चा असून, यामध्ये तिघे भारतीय वंशाचे आहेत. .तंत्रज्ञान क्षेत्राची सखोल जाण असणाऱ्या आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींमधील बदल ओळखू शकणाऱ्या अनुभवी व्यक्तीने ‘एनव्हिडिया’ची धुरा सांभाळावी, अशी संचालक मंडळाची इच्छा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ह्युआंग यांची जागा घेण्यासाठी चर्चेत असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींमध्ये Micron Technology चे CEO संजय मेहरोत्रा यांचा समावेश आहे. मेहरोत्रा हे ‘एनव्हिडिया’बरोबर काम केलेल्या ‘मायक्रॉन’ या कंपनीचे प्रमुख आहेत..Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होण्याआधी सोन्याचे भाव कोसळले! 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं; तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांनी स्वस्त?.यासोबतच Palo Alto Networksचे CEO निकेश अरोरा यांचीही या पदावर वर्णी लागण्याची शक्यता अमेरिकेतील माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. अरोरा यांनी आपल्या कंपनीला सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील बडी कंपनी म्हणून नावारूपाला आणले आहे. या पदासाठी चर्चेत असलेल्या भारतीयांमध्ये थॉमस कुरियन यांचाही समावेश आहे. कुरियन हे सध्या 'गुगल क्लाऊड'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत..या तिघांशिवाय, ह्युआंग यांच्या राजीनाम्यानंतर हंगामी 'सीईओ'पद सांभाळणाऱ्या कोलेट क्रेस यांना ही जबाबदारी कायमस्वरूपी देण्याबाबत चर्चा आहे. मागील 13 वर्षांपासून 'एनव्हिडिया' मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या क्रेस यांनी मायक्रोसॉफ्ट, सिस्कोसारख्या बड्या कंपन्यांमध्ये काम केले आहे..यासोबतच 'एनव्हिडिया'चे उपाध्यक्ष इयान बक, 'आर्म' कंपनीचे सीईओ रेने हास, 'इंटेल'चे माजी सीईओ पॅट गेलसिंगर, 'एएमडी'च्या प्रमुख लिसा सु, माव्र्व्हल टेक्नॉलॉजीचे अधिकारी मॅट मर्फी, 'अॅपल'च्या हार्डवेअर विभागाचे प्रमुख जॉनी स्रोऊजी हे देखील चर्चेत आहेत. यासर्वांबरोबरच 'अॅपल'च्या सीईओ पदावरून नुकतेच पायउतार झालेले टिम कुक यांचेही नाव पदासाठी चर्चेत असून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचीही त्यांनाच पसंती आहे..US Flight Chaos: अमेरिकेत एकाच वेळी सर्व विमानांची उड्डाणे थांबवली! 9/11 नंतर पहिल्यांदाच अशी घटना? नेमकं काय घडलं?.एकंदरीत, NVIDIA साठी नव्या CEO ची निवड ही केवळ नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया नसून कंपनीच्या भविष्यातील AI व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. जेनसन हुआंग यांनी उभारलेला व्यवसाय आणि तंत्रज्ञानातील वर्चस्व पुढे नेण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीच्या शोधात कंपनी आहे. मात्र, नव्या CEO बाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.