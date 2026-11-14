Personal Finance

NVIDIA CEO: जगातील सर्वात मोठ्या चिप कंपनीच्या CEO पदासाठी 3 भारतीयांची नावं चर्चेत! कोण मारणार बाजी?

Who Will Be NVIDIA's Next CEO: जगातील आघाडीच्या चिप उत्पादक कंपनी NVIDIA च्या नेतृत्वात मोठा बदल झाला आहे. जेन्सन हुआंग यांच्या जागी कोणाची निवड होणार, याकडे संपूर्ण टेक इंडस्ट्रीचं लक्ष लागलं आहे.
NVIDIA CEO Race: 3 Indian-Origin Leaders Emerge as Potential Successors to Jensen Huang

NVIDIA CEO Race: 3 Indian-Origin Leaders Emerge as Potential Successors to Jensen Huang

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

NVIDIA CEO succession latest news 2026: जगातील आघाडीची चिप उत्पादक कंपनी एनव्हिडियाच्या (NVIDIA) नेतृत्वात मोठा बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हेरगिरी झाल्याच्या संशयावरून जेन्सन ह्युआंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कंपनीमध्ये मुख्य कार्यकारी पद म्हणजेच CEO पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. या पदासाठी कंपनीतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण 11 जण स्पर्धेत असल्याची चर्चा असून, यामध्ये तिघे भारतीय वंशाचे आहेत.

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