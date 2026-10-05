Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीच्या दरवाढीनंतर सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?

Check latest petrol-diesel prices in Mumbai, Pune, Maharashtra: पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांवरील दबावही वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी देशातील सर्वात मोठ्या खासगी इंधन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे आता सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती ठेवले आहेत, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे..सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. सोमवारी, 5 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दैनंदिन दर आढाव्यानंतरही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. त्यामुळे तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर किती आहेत, ते जाणून घेऊया..Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.LPG-PNG Gas Connection: सिलिंडर संपण्याची चिंता मिटणार! आता घरातच मिळणार गॅस; सरकारची मोठी मोहीम, घरबसल्या असा करा अर्ज.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 98.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.