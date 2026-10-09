Explain : भारतीय IT कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढलं! काय परिणाम होणार? अमेरिकेने शस्त्राप्रमाणे वापरलेले PERM काय?

Trump IT crackdown: अमेरिकेतील नोकरीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय IT कर्मचाऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कॉग्निझंट, कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोबी या आठ कंपन्यांना अमेरिकेच्या PERM ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतून निलंबित केले. या कंपन्यांशी संबंधित नवीन अर्ज स्वीकारणे आणि प्रलंबित अर्जांवर प्रक्रिया करणे थांबवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या आणि नियोक्त्याच्या माध्यमातून ग्रीन कार्ड मिळवण्याची तयारी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो..PERM प्रक्रिया नेमकी काय आहे?PERM म्हणजे Permanent Labour Certification. अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्याला रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवून देण्यासाठी नियोक्त्याला सामान्यतः या प्रक्रियेतून जावे लागते. संबंधित पदासाठी पात्र, इच्छुक आणि उपलब्ध अमेरिकन कर्मचारी नसल्याचे तसेच परदेशी कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा कामाची परिस्थिती प्रतिकूलरीत्या प्रभावित होणार नसल्याचे नियोक्त्याला सिद्ध करावे लागते. त्यानंतर ग्रीन कार्डसाठीची पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकते..ट्रम्प प्रशासनाचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा दणका! Infosys, TCS, Wiproसह आठ कंपन्यांवर निर्बंध, नेमकं काय बदलणार?.भारतीय IT कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?या निर्णयाचा सर्वाधिक थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांमार्फत ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो.- प्रलंबित अर्ज: ज्या कर्मचाऱ्यांचे PERM अर्ज दाखल झाले आहेत, त्यांच्या अर्जांवरील प्रक्रिया थांबू शकते. त्यामुळे पुढील इमिग्रेशन टप्पे पूर्ण होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.- नवीन अर्ज: संबंधित कंपन्यांना नवीन PERM अर्ज दाखल करता येणार नसल्याने ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला सुरुवात करू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागू शकते.- H-1B व्हिसाची मुदत: H-1B व्हिसाच्या सहा वर्षांच्या सामान्य मर्यादेजवळ पोहोचलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा विलंब अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना व्हिसाची मुदत वाढवण्यासंबंधी पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात; त्यामुळे प्रक्रिया थांबल्याचा त्यांच्या परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.- नोकरी बदलण्याचा पर्याय: काही कर्मचारी दुसऱ्या नियोक्त्याकडून ग्रीन कार्ड प्रायोजित करून घेण्याचा पर्याय तपासू शकतात. मात्र, आधीच्या नियोक्त्याकडील अर्ज नव्या कंपनीकडे आपोआप हस्तांतरित होत नाहीत..H-1B व्हिसा रद्द झाले आहेत का?नाही. या निर्णयाचा अर्थ संबंधित आठ कंपन्यांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे H-1B व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत, असा होत नाही. सध्याची कारवाई PERM अर्जांशी संबंधित आहे. त्यामुळे वैध H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नोकरी किंवा अमेरिकेतील वास्तव्य तातडीने संपुष्टात येईल, असेही म्हणता येत नाही. मात्र, ग्रीन कार्ड प्रक्रियेच्या कोणत्या टप्प्यावर कर्मचारी आहे आणि निलंबन किती काळ कायम राहते, यावर त्याच्यावरील परिणाम अवलंबून असेल..कंपन्यांसमोर कोणती आव्हाने?इन्फोसिस, TCS, विप्रो आणि HCL यांसारख्या भारतीय IT कंपन्यांचे अमेरिकेत मोठे कामकाज आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास मनुष्यबळाचे नियोजन, कर्मचारी टिकवून ठेवणे आणि इमिग्रेशनविषयक अनुपालन यांवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. संबंधित कंपन्यांना पर्यायी कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय तपासावे लागू शकतात. मात्र, या निर्णयामुळे कंपन्यांचे अमेरिकेतील संपूर्ण कामकाज बंद होणार आहे, असा अर्थ होत नाही..ट्रम्प प्रशासनाने कारवाई का केली?अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी रोजगार व्हिसा कार्यक्रमांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला आहे. कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधी कमी करत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र, हे आरोप आहेत; संबंधित कंपन्यांविरोधातील आरोप सिद्ध झाल्याचे या घोषणेतून आपोआप ठरत नाही.एकूणच, या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमधील भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मात्र, सर्व कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा किंवा आधीच मंजूर झालेले ग्रीन कार्ड रद्द झाल्याचे यातून स्पष्ट होत नाही. निलंबनाचा कालावधी, पुढील कायदेशीर घडामोडी आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या अर्जाची सद्यस्थिती यावर प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून असेल..Viral Picture : डेल टेक्नॉलॉजीजच्या संस्थापकाच्या पत्नीला सोशल मीडियावर केले ट्रोल; संपत्ती वाचून डोळे पांढरे होतील..!?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.