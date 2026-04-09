Petrol Price Today: जागतिक बाजारात तेलाचे भाव घसरले! आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले का? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol-Diesel Price Today Maharashtra: काल अमेरिका-इराण संघर्षात 2 आठवड्यासाठी शस्त्रसंधी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि जागतिक बाजारात मागच्या एका महिन्यापासून गगनाला भिडलेले भाव काल एकदम 16% खाली आले. त्यामुळे आज त्याच्या परिणाम देशांतर्गत बाजारात होऊन पेट्रोल-डिझेल चे भाव काय होतील याकडे सर्वसामान्य ग्राहकांचे लक्ष्य होते. करण या बदलांचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर होतो. .रोज सकाळी 6 वाजता, देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांच्या आधारावर देशातील आणि प्रत्येक शहरातील नवीन दर जाहीर करतात. आजच्या नवीन दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहे शहरनिहाय दर....आजचे देशातील प्रमुख शहरांमधील ताजे भावनवी दिल्ली - पेट्रोल 94.72 रुपये आणि डिझेल 87.62 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 104.21रुपये आणि डिझेल 92.15 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 103.94 रुपये आणि डिझेल 90.76 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 100.75 रुपये आणि डिझेल 92.34 रुपयेअहमदाबाद - पेट्रोल 94.49 रुपये आणि डिझेल 90.17 रुपये.महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव मुंबई - पेट्रोल 103.54 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेपुणे - पेट्रोल 104.39 रुपये आणि डिझेल 90.90 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 104.00 रुपये आणि डिझेल 90.57 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 104.62 रुपये आणि डिझेल 91.12 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 104.64 रुपये आणि डिझेल 91.18 रुपये.पुढे काय होईल?आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील चढ-उतारांनंतरही, भारत सरकारने संकेत दिले की, सद्य स्थितीत तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना मोठा धक्का बसू नये म्हणून तेल विपणन कंपन्या या चढ-उतारांचा काही भार स्वतःच उचलत आहे.