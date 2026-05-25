Share Market: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे शेअर बाजारातील या 3 शेअरमध्ये मोठी तेजी!

Petrol-Diesel Price Hike Impact Share Market: देशात गेल्या 10 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आज चौथी वाढ झाली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर मागच्या 2 आठवड्यांच्या तुलनेत कमी झाले असले तर देशात पेट्रोल डिझेल सुमारे 8 रुपयांनी महागले आहे. दरम्यान या दरवाढीचा मोठा फायदा शेअर बाजारातील या प्रमुख 3 कंपन्यांना आज सकाळी झाला. .HPCL, IOCL, BPCL शेसर्समध्ये वाढहिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) चे शेअर्समध्ये आज जोरदार वाढ झाली. HPCL चा स्टॉक 5.8% वाढून ₹412.55 वर पोहोचला. तर भारत पेट्रोलियम (BPCL) चा स्टॉक 4.44% वाढून ₹308.70 वर पोहोचला. दरम्यान, इंडियन ऑइल (IOCL) चा स्टॉक 3.90% वाढला आणि 145 वर व्यवहार करत होता..2026 मध्ये 13-20 टक्के घसरणआजच्या या तेजीमुळे तेल कंपन्यांचे शेअर्स मे महिन्यात तेजीत दिसत असून सलग दुसऱ्या महिन्यात शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, 2026 वर्षाचा विचार केला तर आतापर्यंत यातील शेअर्समध्ये 13 टक्के ते 20 टक्के घसरण झाली आहे..OMCचे शेअर्स का वाढत आहेत?अमेरिका-इराण संघर्ष निवळण्याची शक्यता वाढल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहे. आज ब्रेंट क्रूडचा भाव 98 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली घसरल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या या शेअर्समध्ये खरेदी वाढल्याने शेअर्स वाढले.कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे OMC कंपन्यांच्या रिफायनिंग आणि मार्केटिंग मार्जिनवर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र आता तेल स्वस्त होत असल्याने कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे..दरम्यान, सरकारने OMC कंपन्यांवरील दबाव कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ केली आहे. आज चौथ्यांदा इंधन दरवाढ जाहीर करण्यात आली असून डिझेल 2.71 रुपये प्रति लिटर आणि पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लिटरने महागले आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर आता 102.12 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे.