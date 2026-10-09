Nana Patekar: जीवन का तुम संगीत हो....

रंगभूमी आणि सिनेमा या दोन्ही माध्यमांत रसिकांनी नाना पाटकेरांची ‘नाना’ रूपं अनुभवली. त्यांच्यातील एक कलासक्त आस्वादक, अस्सल क्रीडाप्रेमी, समाजभान असलेला दाता अनुभवला. एक जिंदादिल माणूस म्हणून जगलेले नाना मनस्वीपणे झोकून काम करण्याच्या वृत्तीसाठीही ओळखले जातील. ‘जीवन का तुम संगीत हो...’ हीच भावना त्यांच्या माघारी रसिकांची झाली असेल..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...विविध आकृतिबंधांच्या सिनेमा आणि नाटकांमध्ये ‘व्यक्तिरेखा जगणं’ याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या नाना पाटेकरांच्या निधनाने एक अस्सल कलावंत आणि जिंदादिल माणसाला आपण मुकलो आहोत. हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या झगमगाटामध्ये जी मोजकीच माणसं तिथं पाय रोवून घट्ट उभी राहिली, त्यापैकी नाना पाटेकर हे एक महत्त्वाचं नाव! व्यवस्थेविरोधात दोन हात करण्याची क्षमता नसलेल्या मात्र उरात ती जिद्द बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसाचा आवाज नानांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांतील विविध भूमिकांत आपण अनुभवला आणि त्यात स्वतःचं जग शोधण्याचा प्रयत्न केला. हा शोध नानांना प्रसिद्धीच्या शिखरापर्यंत नेणारं ठरलं..विश्वनाथ ऊर्फ नाना पाटेकर यांचा जन्म १ जानेवारी १९५१ रोजी मुरुड येथे झाला. घरी वडिलांचा छोटा व्यवसाय होता. मात्र, त्यात त्यांना अपयश आलं. लहान वयातच पोटापाण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला. मुंबईत त्यांनी सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्समध्ये प्रशिक्षण घेतले आणि पोस्टर्स रंगविण्याचे काम ते करू लागले. शाळेत असल्यापासूनची अभिनयाची आवड नानांनी स्वस्थ बसू देत नव्हती. एकांकिका, नाटके यातून छोटीमोठी कामे करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. अनिल बर्वेंचे ‘हमीदाबाईची कोठी’, जयवंत दळवींचे ‘पुरुष’ अशा अनेक नाटकांमधून नानांनी रंगभूमी गाजवली. अगदी काही वर्षांपूर्वी ‘नटसम्राट’ नाटकावरील ‘नटसम्राट’ हा सिनेमाही त्यांनी केला..१९७८ मध्ये मुजफ्फर अली यांच्या ‘गमन’मधून नानांचा चित्रपटप्रवास सुरू झाला. चित्रपटसृष्टीत काम करण्यासाठी अभिनेत्री स्मिता पाटील यांनी नानांना उद्युक्त केल्याची आठवण नानांनी एका मुलाखतीत सांगितली होती. ‘सिंहासन’, ‘गिधाड’, ‘आज की आवाज’, ‘अंकुश’ आणि ‘प्रतिघात’ अशा चित्रपटांतून नाना पाटेकरांच्यातील अभिनेता घडत गेला. १९८८ मध्ये मीरा नायर यांच्या ‘सलाम बॉम्बे’मधील अमली पदार्थांचा तस्कर लक्षात राहिला. मात्र, नानांना बॉलिवूडमध्ये खरी ओळख मिळवून दिली ती, विधू विनोद चोप्रा यांच्या ‘परिंदा’ने! ‘दोनो भाईयों का प्यार बिच मे आया तो दोनों को उडा दो..’ असे निर्दयीपणे म्हणणारा अण्णा अंगावर आला. ‘अग्निसाक्षी’मध्ये पत्नीवर संशय घेणारा विकृत विश्वनाथ, ‘राजू बन गया जंटलमन’चा जय अशा विविधरंगी भूमिका त्यांनी साकारल्या. थंड डोक्याने मुडदे पाडणारा जक्कल नाना पाटेकरांनी ‘माफीचा साक्षीदार’मध्ये रंगवला, तर त्याच वेळी दुष्काळी भागात पाऊस पाडण्यासाठी पाच हजार रुपये मागणारा अमोल पालेकरांच्या ‘थोडा सा रूमानी हो जाये’मधील बारिशकरही रसिकांच्या लक्षात राहिला. .अभिनयाच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना पाटेकरांनी ‘प्रहार : द फायनल अटॅक’ या चित्रपटातून दिग्दर्शन केले आणि त्यात ‘मराठा लाइट इन्फंट्री’च्या अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली. ही भूमिका पडद्यावर खरी वाटावी म्हणून त्यांनी तब्बल दोन वर्षे लष्करी प्रशिक्षण घेण्याचे धाडसही केवळ नानाच दाखवू शकतात. मेहुलकुमारांच्या तद्दन व्यावसायिक ‘तिरंगा’मध्ये त्यांची आणि राजकुमार यांच्या अभिनयाची जुगलबंदी रंगली. ‘इन्स्पेक्टर वागळे....मराठा..मराठा एक ही करता हैं मरता है या मारता है...’अशी आरोळी ठोकतानाच... ‘ये हिंदू का खून हे मुसलमान का खून, अब बता किस का कौनसा खून है,’ असा सवाल विचारणारा प्रताप नारायण तिलक भलेही पडद्यावरील एक व्यक्तिरेखा असेल. मात्र, त्यातून मांडलेला मुद्दा ‘मास’ला अपील करणारा होता. चेहऱ्यावची नस अन् नस बोलून पोटतिडिकीने नानांनी संवादाद्वारे मांडलेला सात्विक संताप ही त्या काळाची जनभावना असल्याने त्याला टाळ्या पडल्या नसत्या तर नवलच..पिटातल्या प्रेक्षकांसाठी टाळ्या पिटणारे चित्रपट करत असतानाच संजय लीला भन्साळीच्या ‘खामोशी’मध्ये अबोल नानांचा अप्रतिम मुद्राभिनय रसिकांना अनुभवता आला. हिंदीतील नवसिनेमाच्या प्रवाहातही ‘टॅक्सी नंबर ९२११’, ‘अब तक छप्पन’ असे सिनेमेही त्यांनी केले. ‘भूत,’ ‘अपहरण’, ‘राजनीती’ अशा अनेक चित्रपटांमध्येही ते दिसले. गंभीर भूमिका साकारत असतानाच नानांनी ‘वेलकम’मधील ‘हट के’ उदय शेट्टीही तितक्याच ताकदीने रंगवला. मराठीत प्रकाश बाबा आमटेंची भूमिकाही त्यांनी समरसून केली. रोखठोक आणि काहीशा फटकळ स्वभावाने अनेक वादही झालेच..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.समाजभान जपलेरंगभूमीसह चित्रपट माध्यमात अनेकविध प्रयोग केलेल्या नानांनी सामाजिक कार्यातही स्वतःला झोकून दिले. किल्लारीच्या भूकंपानंतर महाराष्ट्रभर फिरून ‘क्राउड फंडिंग’ गोळा करणाऱ्या नानांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मकरंद अनासपुरेंच्या साथीने ‘नाम’ फाउंडेशनचे राज्यव्यापी काम उभे केले. कलासक्त रसिक असलेले नाना सुगम संगीत, चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीताच्या मैफलीतही आस्वादक म्हणून वावरताना दिसले. ‘वसंतोत्सव’सारख्या संगीत महोत्सवांमध्ये नानांचा सहज वावर असे. मराठीतील उत्तम कविता, साहित्य नानांच्या आवाजात ऐकणे हा देखील एक सोहळा असे. उत्तम अभिवाचक म्हणून त्यांना मुखोद्गत असलेल्या अनेक कविता आज सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतात. एन. चंद्रा यांच्या ‘वजूद’मधील जावेद अख्तरांची ‘कैसे बताऊ मैं तुम्हें...’ ही कविता वेगळ्या संदर्भात लिहिली असेलही. मात्र, ‘तुम धडकनों का गीत हो...जीवन का तुम संगीत हो...’ या ओळी नानांसाठीच असाव्यात. जीवनसंगीत भरभरून जगणाऱ्या नानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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