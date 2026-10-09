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Nana Patekar: जीवन का तुम संगीत हो....

Nana Patekar Life Story and His Inspiring Journey: अभिनयाचा ठसा आणि सामाजिक बांधिलकी; नाना पाटेकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळे पैलू
Nana Patekar Inspirational Journey Jeevan Ka Tum Sangeet Ho From Marathi Cinema and Bollywood to Social Work and Farmer Support

Nana Patekar Inspirational Journey Jeevan Ka Tum Sangeet Ho From Marathi Cinema and Bollywood to Social Work and Farmer Support

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रंगभूमी आणि सिनेमा या दोन्ही माध्यमांत रसिकांनी नाना पाटकेरांची ‘नाना’ रूपं अनुभवली. त्यांच्यातील एक कलासक्त आस्वादक, अस्सल क्रीडाप्रेमी, समाजभान असलेला दाता अनुभवला. एक जिंदादिल माणूस म्हणून जगलेले नाना मनस्वीपणे झोकून काम करण्याच्या वृत्तीसाठीही ओळखले जातील. ‘जीवन का तुम संगीत हो...’ हीच भावना त्यांच्या माघारी रसिकांची झाली असेल.

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