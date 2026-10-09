Nana Patekar: नानासारखी माणसं मरत नसतात...

-महेश मांजरेकरनानासारखी माणसं मरत नाहीत, ती कायमच आपल्यासोबत राहतील असं आपण गृहित धरतो. त्यामुळं नानाचं जाणं हा माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का आहे. मी नानाला १९८५ पासून ओळखतो. तेव्हा आम्ही थिएटर करीत होतो. ‘अंधायुग’ या नाटकात नाना व राज बब्बर काम करीत होते. आम्हा चार-पाच जणांना या नाटकासाठी बोलावलं होतं. नाना तेव्हा स्टार असलेल्या राज बब्बरसमोर काम करतोय याचं आम्हाला मोठं अप्रूप. आम्हाला स्टेजवर नक्की कुठं उभं राहायचं हेही समजत नव्हतं. त्यामुळं असिस्टंट आमच्याशी नीट वागला नाही. जेवणाच्या सुट्टीत नानानं आम्हाला त्याच्या खोलीत बोलावून घेतलं व त्या असिस्टंटला आमच्यासमोर खूप झापलं. तेव्हा नायकाच्या खोलीत बसून जेवायला मिळालं, ही आमच्यासारख्या उमेदवारी करणाऱ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तेव्हापासून मी नानाचा ‘फॅन’ झालो ते आजपर्यंत! .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नाना कायमच माझ्या संपर्कात असायचा. तो भेटलयावर मोठ्यानं ओराडायचा, ‘‘काय रे भंडाऱ्या, कसा आहेस.’’ मी करीत असलेल्या प्रत्येक कामाकडं त्याचं बारीक लक्ष असायचं. मी ‘वास्तव’ दिग्दर्शित करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याचा फोन आला. संजय दत्तबरोबर काम करतोय याचं त्याला आश्चर्य वाटलं आणि त्यानं काही शंकाही विचारल्या. मला हे जमेल असं मी त्याला सांगितलं. शेवटी चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर त्यानं फोन करून ‘खूप चांगला झालाय,’ असं आवर्जून सांगितलं. ‘दबंग’ प्रदर्शित झाल्यावरही त्याचा फोन आला. ‘तू खूप छान काम केलंय,’ असं म्हणाला. मी त्याला म्हणालो, ‘‘अरे, माझं सोनाक्षीच्या वडिलांचं खूप छोटंसं काम आहे.’’ मग त्यानं मी एका प्रसंगात टेरेसवरून उडी मारतो त्याचं वर्णन करून या ठिकाणी तू कमाल काम केलं आहेस असा अभिप्राय दिला. थोडक्यात, तो भूमिकेच्या लांबीपेक्षा काम कसं केलंय यालाच महत्त्व द्यायचा..मी ‘नटसम्राट’ या नाटकाच्या प्रेमात पडून त्यावर चित्रपट बनवायचा ठरवल्यावर प्रथम मध्यवर्ती भूमिकेसाठी नानाला विचारलं. मी स्क्रीप्ट घेऊन नानाला भेटलो, वाचन केलं. नानानं सर्व चित्रपटच पाठ करून टाकला! आम्ही दोघं एकत्र आहे म्हटल्यावर हा चित्रपट होणारच नाही, अशी चित्रपटसृष्टीत चर्चा होती. मी नानाबरोबर काम करताना मला कधीच समस्या जाणवल्या नाहीत. तो सूचना करायचा, मात्र त्या चित्रपटासाठी आवश्यक अशाच असायच्या. चित्रण झाल्यावर प्रत्येक प्रसंग नाना नीट पाहायचा. साउंड रेकॉर्डिस्ट व कॅमेरामनकडून काही चुका व्हायच्या. नाना त्यांना खूप बोलायचा. .त्यामुळं ते थरथरा कापायचे. मी एकदा नानाला म्हटलं आपल्याला या दोघांना काढून टाकावं लागेल, कारण ते तुला खूप घाबरल्यानं काम करू शकत नाहीत. यावर नानानं त्या दोघांनाही बोलावून मिठीत घेतलं आणि रागावण्यामागचं कारण सांगितल्यावर पुढं सर्व सुरळीत झालं. ‘नटसम्राट’च्या पार्श्वसंगीताबद्दलही त्याला खूप शंका होत्या व ते पूर्ण बदललं पाहिजे असं त्यानं ‘ट्रेलर’ पाहून सांगितलं. मी मात्र विरोध केला व पूर्ण चित्रपट पाहिल्यावर ठरवू असं सांगितलं. पूर्ण चित्रपटाचं पार्श्वसंगीत ऐकल्यावर तो खूष झाला..नाना असा एखाद्या लहान मुलासारखा होता. कायम त्याच्या ‘फार्महाउस’वर बोलवायचा. बोलता-बोलता मटण बनवायचा, मध्येच ते हलवून यायचा, त्यात मसाला टाकून यायचा. फार्महाउसचं, आपल्या स्वयंपाक कलेचं त्याला खूप कौतुक होतं. अभिमानही होता. माझ्या आणि मेधाच्या आजारपणात त्यानं आम्हाला खूप चांगली साथ दिली. असे मित्र मिळत नाहीत. अशी माणसं मरत नसतात आणि तो गेला याचा विचारही मला करवत नाही....Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.प्रतिसाद नाहीचनानांसोबत त्यांच्या घरी केअरटेकर वगळता कुणीही नव्हते. गुरुवारी पहाटे २.३० च्या सुमारास छातीत दुखू लागल्याने त्यांनी एका मित्राला मोबाईलवरून मेसेज पाठवला. मित्राने हा मेसेज पहाटे चारच्या सुमारास पाहिल्यानंतर त्यांच्या घरी धाव घेतली. पहाटे पाचच्या सुमारास रुग्णवाहिका व आपत्कालीन वैद्यकीय पथकाला पाचारण करण्यात आले. वैद्यकीय पथकाने निवासस्थानी उपचार सुरू केले. परंतु, ते उपचारांना प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे त्यांना इस्पितळात नेण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर हृदय पुनर्जीवन प्रक्रियाही (सीपीआर) करण्यात आली. परंतु, त्यालाही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पहाटे ५.२० मिनिटांनी त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.