India vs West Indies ODI : बदल करा नाहीतर क्रिकेट मरेल

सुनंदन लेले -sdlele3@gmail.comप्रसंग गोड असून मला त्याची चव कडू लागली. हे वाक्य तुम्हांला विरोधाभासी वाटेल. पण त्याला कारण आहे. ३० सप्टेंबरला गुवाहाटीच्या बर्सापारा मैदानावर एक दिवसीय सामना भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज दरम्यान रंगला. पहिली फलंदाजी करताना विंडीजच्या तीन फलंदाजांनी शतके ठोकली. भारतीय संघासमोर ४०५ धावा उभारल्या. नजरेला दिसणाऱ्या धावांच्या डोंगराला सामान्य टेकडीसारखे पार करताना भारतीय फलंदाजांनी ४३.३ षटकात विजय हाती घेतला. भारतीय संघासाठी हा विक्रमी पाठलाग ठरला. रोहित शर्माने शतक तर कर्णधार शुभमन गिलने नाबाद द्विशतक केले. मालिका जिंकूनही मला त्या विजयाची चव कडू लागली ज्याला कारण होते मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांवर होणारा अन्याय. म्हणून ओरडून सांगावेसे वाटते की मर्यादित षटकांच्या सामन्यातील गोलंदाजांवर होणारा अन्याय थांबवा नाहीतर क्रिकेट मरेल. मी कोणतीही चेष्टा करत नाहीये. टी२० आणि एक दिवसीय सामन्यात जे नियम केले गेले आहेत आणि ज्या प्रकारच्या खेळपट्ट्या तयार केल्या जात आहेत ते बघता गोलंदाज होण्याचे स्वप्न कोणी बघणार नाही. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज दुसऱ्या एक दिवसीय सामन्यात विंडीजच्या तीन फलंदाजांनी शतके ठोकत ४०० धावांचा डोंगर उभारला. त्या डोंगराला टेकडी समजून भारतीय फलंदाजांनी सहजी पार केले आहे. दिवसाच्या खेळात ८०० पेक्षा जास्त धावा षटकामागे ९ धावांच्या सरासरीने कुटल्या गेल्या. दोनही बाजूचे गोलंदाज फक्त मार खाताना दिसले कारण त्यांना नियमाच्या पिंजऱ्यात डांबले गेले होतेच वर खेळपट्टी फक्त आणि फक्त फलंदाजांचे लाड करत होती..Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?.भयानक नियमएका षटकात गोलंदाज फलंदाजाच्या खांद्याच्या वरून जाणारे फक्त २ बाउन्सर टाकू शकतो. जर गोलंदाजाने तिसरा बाउन्सर टाकला, तर पंच त्याला ''नो-बॉल''घोषित करतात आणि फलंदाजाला फ्री-हिटक्षेत्ररक्षणाचे नियमगोलंदाजांना विकेट मिळवणे कठीण जावे किंवा धावा रोखणे आव्हानात्मक व्हावे यासाठी ३० यार्ड वर्तुळाबाहेर क्षेत्ररक्षक ठेवण्यावर मर्यादा असतात. म्हणजेच पहिल्या १ ते १० पॉवरप्ले मध्ये ३० यार्ड वर्तुळाबाहेर फक्त २ क्षेत्ररक्षक असू शकतात. ११ ते ४० षटकांच्या दुसऱ्या पॉवरप्ले मध्ये ३० यार्ड वर्तुळाबाहेर जास्तीत जास्त ४ क्षेत्ररक्षक ठेवता येतात. आणि ४१ ते ५० षटकांच्या तिसऱ्या पॉवरप्ले मध्ये ३० यार्ड वर्तुळाबाहेर जास्तीत जास्त ५ क्षेत्ररक्षक ठेवण्याची परवानगी असते. तसेच गोलंदाजाने टाकलेला चेंडू जर टप्पा न पडता फलंदाजाच्या कंबरेच्या वरून जात असेल, तर त्याला थेट ''नो-बॉल'' दिला जातो. अशा चेंडूवर फलंदाजाला फ्री-हिट मिळते.अजून एक लादला गेलेला नियम म्हणजे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला एका षटकानंतर पुढील षटक सुरू करण्यासाठी ६० सेकंदांचा वेळ मिळतो. जर गोलंदाजाने किंवा संघाने एका डावात तिसऱ्यांदा ६० सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ घेतला, तर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला ५ धावांचा दंड (फलंदाज संघाला ५ बोनस धावा मिळतात) केला जातो.सर्वात अन्यायकारक नियम चेंडू बदलण्याचा आहे. एकदिवसीय सामन्यात डावाच्या सुरुवातीला दोन नवीन पांढरे चेंडू (दोन्ही बाजूंनी एक-एक) वापरले जातात. आयसीसीच्या सुधारित नियमांनुसार, डावातील ३४ षटकांपर्यंत दोन नवीन चेंडू वापरले जातात. त्यानंतर ३५ व्या षटकापासून उर्वरित सामन्यासाठी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला त्या दोनपैकी एकच चेंडू निवडायचा असतो आणि तोच चेंडू डावाच्या शेवटापर्यंत दोन्ही बाजूंनी वापरला जातो. थोडक्यात सांगायचे तर गोलंदाजाचे पाय बांधून गोलंदाजी करायला लावायचा नियम येणे फक्त बाकी आहे इतके हे वर नमूद केलेले नियम एकतर्फी गोलंदाजांवर अन्याय करणारे आहेत. वर्ष २०११ पासून दोन बाजूंनी दोन चेंडू वापरण्याचा नियम लागू करणाऱ्या महाभागांमध्ये क्लाईव्ह लॉईड, अनिल कुंबळे आणि रवी शास्त्री होते..खेळपट्ट्या बदलल्याटी२० आणि एक दिवसीय सामन्यासाठी खास करून भारतीय उपखंडात वापरल्या जाणाऱ्या खेळपट्ट्या इतक्या फलंदाज धार्जिण्या केल्या जात आहेत की बोलायची सोय नाही. मर्यादित षटकांच्या सामन्यांसाठी भरपूर पाणी भरपूर रोलिंग आणि गवताचे टिपूस नाही अशा खेळपट्ट्या बनवल्या जाण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. या प्रकाराने गोलंदाज सामन्यात सहभागी होताना दिसत नाही तर फक्त मार खायला बोलावलेले भाडोत्री कामगार वाटू लागले आहेत.सिनेमाच्या क्षेत्रात जसा जास्त करून हिंसा आणि बीभत्सपणा वाढला असून प्रेक्षकांना तसेच हवे आहे, असे सांगून त्याची भलावण केली जाते अगदी तसेच क्रिकेटमध्ये फलंदाज गोलंदाजांची धुलाई करत आहेत बस इतकेच दृष्य बघायला मिळते तेव्हा हसावे का रडावे कळत नाही. खेळाडूंच्या यात काडीची चूक नाही. संयोजक दोषी आहेत. आणि ज्या प्रेक्षकांना भारतीय संघाने ४०६ धावा ४३ षटकात पार केल्यावर काहीच चुकीचे घडते आहे असे वाटत नाही त्यांना क्रिकेट कळते असे का मानावे मला प्रश्न पडतो.संयोजकांच्या मनाला हा विचार शिवतो का की असे नियम आणि अशा खेळपट्ट्या सातत्याने बनवल्या गेल्या तर पुढे जाऊन कोण खेळाडू गोलंदाज बनायची इच्छा दाखवेल. म्हणून परत एकदा ओरडून सांगावेसे वाटते की मर्यादित षटकांच्या सामन्यातील गोलंदाजांवर होणारा अन्याय थांबवा नाहीतर क्रिकेट मरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.