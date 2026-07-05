भोसे : जावळी तालुक्यातील महू- हातगेघर धरणामुळे विस्थापित व्हावे लागलेल्या डोंगरपायथ्याच्या कावडी गावाने श्रमशक्ती आणि एकजुटीच्या जोरावर ग्रामविकासाची नांदी घडवत, परिसरात विकासाचे नंदनवन फुलवले आहे. विस्थापनाचे दु:ख बाजूला सारत, ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ हा शाप पुसून टाकत ४०० लोकवस्तीच्या या गावाने घडवलेली क्रांती सध्या पाचगणी- महाबळेश्वरला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या भक्कम पाठबळामुळे, भाजप नेते व जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांच्या नेतृत्वाखाली कावडीचा कायापालट झाला आहे. मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानांतर्गत गावाने आधुनिकतेची कास धरली आहे. गावात आज चोवीस तास सीसीटीव्हीची नजर, ई-कार्यप्रणाली, सौरऊर्जा यंत्रणा, सुसज्ज गटारे आणि प्लॅस्टिकमुक्ती यांमुळे गावाला शहरासारखा लुक आला आहे..विशेष म्हणजे, गावाने सामाजिक व आरोग्याभिमुख उपक्रमांत घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. महिलांसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन वाटप, केवळ एक रुपयात एक लिटर शुद्ध पाणी, गावात मोफत दळण दळून देणारी पिठाची गिरणी आणि कापडी पिशव्यांचा वापर यामुळे कावडी हे एक आदर्श ‘स्मार्ट व्हिलेज’ बनले आहे. याशिवाय नाना- नानी पार्क, ज्ञानवर्धिनी वाचनालय, कला दालन, महिला बचत गट कार्यालय, ‘वसंत सागर’ कृषी पर्यटन, बोट क्लब आणि क्रीडा संकुलामुळे गावाच्या वैभवात भर पडली आहे..ग्रामविकासाचा हा रथ पुढे नेण्यात सरपंच यशवंत मानकुमरे, उपसरपंच शशिकांत मानकुमरे, ग्रामसेवक मंगेश शिंदे, प्रफुल्ल सपकाळ, महेश मानकुमरे, वैभव मानकुमरे, तसेच स्थानिक शिक्षक, अंगणवाडी व आशा सेविका आणि मुंबईस्थित कावडीकरांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे. कावडीच्या या पॅटर्नला लवकरच राज्यस्तरीयपुरस्कार मिळेल, असा विश्वास जावळी बँकेचे अध्यक्ष विक्रम भिलारे, हभप दत्तात्रय महाराज कळंबे आणि डॉ. विजय दिघे यांनी व्यक्त केला आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.समृद्ध गावपणाचा अनुभवपर्यटनस्थळी जाताना पर्यटक आवर्जून या गावाला भेट देत असून, ग्रामपंचायतीच्या उपाहारगृहातील गरमागरम भजी आणि चहाचा आस्वाद घेत ‘समृद्ध गावपण’ अनुभवत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.