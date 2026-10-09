सातारा

Karad, Koregaon Drought: शिवार वाळले, पिके करपली; कऱ्हाड, कोरेगावच्या शेतकऱ्यांचा दुष्काळी यादीत समावेशासाठी आक्रोश

Karad Koregaon Farmers Demand Drought Status After Crop Losses: सोयाबीन, भुईमूग वाळले; कऱ्हाड, कोरेगावला दुष्काळी घोषित करण्याची मागणी
Maharashtra Drought News Karad Koregaon Farmers Demand Drought Status After Severe Dry Spell Damages Kharif Crops

Maharashtra Drought News Karad Koregaon Farmers Demand Drought Status After Severe Dry Spell Damages Kharif Crops

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सचिन शिंदे, पांडुरंग बर्गे

कऱ्हाड, कोरेगाव: दुष्काळी परिस्थितीमुळे कोरेगाव व कऱ्हाड तालुक्यांत शेंगा भरण्याच्या काळातच सोयाबीन वाळून गेले आहे. भुईमुगाच्या आऱ्या मातीतच करपल्या आहेत. कष्टाने पिकवलेले शिवार डोळ्यांसमोर करपताना पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरले नाही. दुष्काळाच्या झळा सोसत असतानाही कोरेगाव व कऱ्हाड तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याने बळीराजा आक्रोश करत आहे. या दोन्ही तालुक्यांत जिरायती, कोरडवाहू पिकांचे ५० ते ८० टक्के नुकसानीचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

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