Maharashtra Drought: कर्जवसुली स्थगितीची घोषणा, तरीही फायनान्सवाल्यांचा तगादा; शेतकरी संकटात

कऱ्हाड: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागात काही फायनान्स कंपन्यांकडून राजरोसपणे कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. एकीकडे पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांची हातातोंडाशी आलेली पिके डोळ्यादेखत उन्हाने जळत असतानाच कर्ज वसुलीच्या तगाद्याने जिल्ह्यातील बळीराजाची चिंता वाढवली आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पावसाने ओढ दिल्याने ग्रामीण भागातील शेती अडचणीत आली आहे. पिकांच्या लागवडीपासून ते मशागतीपर्यंतचा भांडवली खर्च वाया जाण्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची आशाच राहिलेली नाही. शेतीसह घरगुती गरजांसाठी अनेक शेतकरी, ग्रामीण भागातील कुटुंबे फायनान्सकडून कर्ज घेतात. मात्र, नैसर्गिक संकटाने आर्थिक गणित कोलमडले असतानाही कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांच्याकडून तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागातून येत आहेत. हातात पैसा नसताना कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न बळीराजांसमोर उभा आहे. उत्पन्नाचे साधनच बंद झाल्याने शेतकऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांत अस्वस्थता वाढत आहे..शासनाने दुष्काळग्रस्त परिस्थितीची दखल घेऊन कर्जवसुली थांबवण्याची घोषणा केली असली, तरी संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची खात्रीही केली जात नाही. फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीवर संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. निसर्गाच्या अवकृपेने शेती संकटात असताना कर्जवसुलीच्या तगाद्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडत आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे..कर्जवसुलीला महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असतानाही फायनान्सवाले, काही खासगी बॅंका-पतसंस्थाकडून कर्जवसुली सुरू आहे. त्यामुळे सरकारचे कोणी ऐकणार आहे की आम्ही आंदोलन केल्यावरच सरकार जागे होणार? शेतकऱ्यांनी कर्जवसुलीला कोणी आल्यास त्याला पिटाळून लावावे.- राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. मात्र, ग्रामीण भागात वेगळेच चित्र आहे. फायनान्स कंपन्यांकडून राजरोसपणे कर्जाची वसुली सुरू आहे. शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून कर्ज वसुली सुरू आहे. महसूलमंत्र्यांनी त्यांच्या कर्जवसुली स्थगितीच्या आदेशाचे काय झाले, हे जाहीर करावे.- शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...फायनान्सवाल्यांना रोखणार कोण?सरकारी बॅंकांच्या कर्जासाठी कागदोपत्री झंझट जास्त असते. त्यात अडकून पडल्यावर पेरणीसाठी वेळेत पैसे मिळत नसल्याचे अनुभव असल्याने शेतकरी कमी कागदपत्रात फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतात. शेतकऱ्यांकडून अनेक नियम-अटी असलेल्या कागदांवर फायनान्स कंपन्यावाल्यांकडून सह्या घेतल्या जातात. त्यामुळे ते कर्जफेडीला बांधील आहेत. मात्र, महसुलमंत्र्यांनीच दुष्काळी स्थितीमुळे कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करून काही फायनान्स कंपन्यांकडून वसुली सुरूच असल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.