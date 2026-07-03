Satara Leopard Rescue: सातारा-नित्रळ मार्गावर खळबळ! काळेश्वरी घाटात जखमी बिबट्या; वनविभागाने केले सुरक्षित रेस्क्यू

परळी : सातारा- नित्रळ मार्गावरील काळेश्वरी घाटात शुक्रवारी सकाळी साडेदहा सुमारास रस्त्याच्या कडेला जखमी अवस्थेत बिबट्या आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. भरदिवसा बिबट्या दिसल्याची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरताच वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...बिबट्या रस्त्यालगत जखमी अवस्थेत पडून होता. तो अधूनमधून हालचाल करत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेकांनी मोबाईलवर छायाचित्रे व व्हिडिओ चित्रीत करण्यासाठी गर्दी केली होती..घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी भर पावसात तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी बिबट्याला सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेऊन उपचारासाठी हलविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक हालचाली सुरू करण्यात आल्या. बिबट्याच्या प्रकृतीचे नेमके कारण याबाबत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..दरम्यान, सातारा परिसरातील घाटरस्त्यांवर बिबट्यासह अन्य वन्य प्राण्यांचा वाढता वावर वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळे वन्यजीवांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संवेदनशील भागांत सूचना फलक, वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...\rसदरची कार्यवाही मा. उपवनसंरक्षक सो, सातारा श्री. अमोल सातपुते व मा. सहाय्यक वनसंरक्षक सो, सातारा श्री. प्रदीप रौंदळ यांचे मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी सातारा श्री. संदीप अनिल जोपळे, वनपाल परळी श्री. आनंदा सावंत, वनपाल रोहोट श्री. प्रकाश शिंदे, वनरक्षक पळसावडे श्री. संभाजी दहिफळे, वनरक्षक ठोसेघर श्री. सोमनाथ कुडळ, वनरक्षक खडगाव श्री. हनमंत निकम, वनरक्षक धावली तुषार लगड, कायम वनमजुर श्री. राजेंद्र पवार, ग्रामस्थ श्री. सुधिर जीमन, श्री. संदीप पिंगळे, श्री. रतन लोटेकर, श्री. शेखर चव्हाण श्री. मयुर गुजर यांनी सहभाग घेऊन वन्यप्राणी बिबट यांस सुरक्षित रेस्क्यू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.