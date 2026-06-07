BSF Success Story: साताऱ्याच्या अस्मितेचा अभिमानास्पद क्षण! बीएसएफ जवानीसोबत अमित शहांचा थेट, संवाद; शिरपेचात मानाचा तुरा..

काशीळ : देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून सीमा सुरक्षा दलात दाखल झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील काशीळ येथील अस्मिता दीपक जाधव हिच्या वाट्याला नुकताच एक अविस्मरणीय आणि अभिमानास्पद क्षण आला. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.भारत- बांगलादेश सीमेवरील त्रिपुरातील लंकामुरा बॉर्डर चौकी येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बीएसएफ जवानांशी संवाद साधला, तसेच मार्गदर्शनही केले. या विशेष कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या जवानांमध्ये अस्मिता जाधव हिचा समावेश होता. सीमेवर कार्यरत जवानांच्या समस्या, अनुभव आणि मनोगत जाणून घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या संवाद कार्यक्रमात अस्मिताला थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. .संवादादरम्यान अमित शहा यांनी अस्मिताला, ‘तुम कहाँ की हो?’ असा प्रश्न विचारला. त्यावर अस्मिताने अभिमानाने ‘महाराष्ट्र, सातारा’ असे उत्तर दिले. साताऱ्याचा उल्लेख होताच शहा यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य उमटले. त्यांनी तत्काळ, ‘कोल्हापूर मेरा ससुराल है और मेरा जन्म मुंबई में हुआ है,’ असे सांगत महाराष्ट्राशी असलेल्या आपल्या जिव्हाळ्याच्या नात्याची आठवण सांगितली. त्यामुळे औपचारिक कार्यक्रमात क्षणभर आपुलकीचे आणि कौटुंबिक वातावरण निर्माण झाले..यानंतर महाराष्ट्रातील कृषी आणि खाद्य संस्कृतीबाबतही चर्चा रंगली. साताऱ्यात कोणती कडधान्य घेतली जातात, याबाबत विचारणा करत शहा यांनी ज्वारी, बाजरी आणि गव्हाचा उल्लेख केला. ‘सातारा में ज्वार होता है क्या?’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर अस्मिताने ‘हाँ, हम ज्वार की रोटी खाते है,’ असे उत्तर दिले. या संवादातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण संस्कृतीबद्दल आणि खाद्य परंपरेबद्दलची शहा यांची आत्मीयता दिसून आली..विशेष म्हणजे या दौऱ्यादरम्यान अस्मिता जाधव हिला केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत भोजन करण्याचाही मान मिळाला. देशाच्या गृहमंत्र्यांसोबत भोजन करण्याची संधी मिळणे हा कोणत्याही जवानासाठी अत्यंत गौरवाचा क्षण मानला जातो. भोजनावेळी शहा यांनी अस्मिताच्या कुटुंबीयांची, तसेच बीएसएफमधील प्रवासाचीही आत्मीयतेने विचारपूस केली..मूळची काशीळ येथील अस्मिता जाधव हिने बीएस्सीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर देशसेवेचा मार्ग निवडला. शिक्षणानंतर ती सीमा सुरक्षा दलात भरती झाली. सध्या ती गेल्या चार महिन्यांपासून भारत-बांगलादेश सीमेवरील त्रिपुरा भागात कार्यरत आहे. या कार्यक्रमास बीएसएफच्या पाच बटालियनमधील वरिष्ठ अधिकारी, जवान आणि कर्मचारी उपस्थित होते. जवानांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात अस्मिताला मिळालेला सन्मान हा जाधव कुटुंबासाठीच नव्हे, तर सातारा जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा विषय ठरला आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.साताऱ्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरासीमेवर खडतर परिस्थितीत देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांमध्ये महाराष्ट्राच्या कन्या मोठ्या ताकदीने काम करत आहेत, याचे हे प्रेरणादायी उदाहरण आहे. ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन देशसेवेच्या सर्वोच्च ध्येयासाठी झटणाऱ्या अस्मिता जाधव हिचा प्रवास अनेक तरुण-तरुणींना प्रेरणा देणारा असून, तिच्या यशाने साताऱ्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.