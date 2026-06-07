सातारा

BSF Success Story: साताऱ्याच्या अस्मितेचा अभिमानास्पद क्षण! बीएसएफ जवानीसोबत अमित शहांचा थेट, संवाद; शिरपेचात मानाचा तुरा..

Satara girl receives recognition during Amit Shah border visit: सीमेवर कर्तव्य बजावणाऱ्या काशीळच्या अस्मिता जाधवला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांशी थेट संवाद व सहभोजनाची संधी; साताऱ्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
Satara’s Daughter Shines at the Border; Amit Shah Appreciates BSF Jawan Asmita Jadhav

Satara’s Daughter Shines at the Border; Amit Shah Appreciates BSF Jawan Asmita Jadhav

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सकाळ वृत्तसेवा
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काशीळ : देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून सीमा सुरक्षा दलात दाखल झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील काशीळ येथील अस्मिता दीपक जाधव हिच्या वाट्याला नुकताच एक अविस्मरणीय आणि अभिमानास्पद क्षण आला.

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