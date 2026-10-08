Satara District Bank: आरबीआयच्या नियमामुळे सातारा जिल्हा बँकेत खळबळ; सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या नऊ जणांवर टांगती तलवार

-उमेश बांबरे सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सलग दहा वर्षे संचालकांच्या अपात्रतेचा मुद्दा तापला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकिंग नियमावलीत केलेल्या बदलांनुसार सलग दहा वर्षे संचालक पदावर राहिलेल्या व्यक्तींना नव्या निवडणुकीसाठी अपात्र मानले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि स्थानिक सहकार अधिकारी यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे उमेदवार आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या जिल्हा बॅंकेच्या रिंगणात असे नऊ संचालक असून, त्यांच्यात या नव्या नियमाबाबत असलेल्या संभ्रमामुळे या वेळी निवडणूक लढायची की थांबायचे, या विचाराने ग्रासले आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. २१ ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असल्याने त्यानंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल; पण सध्या सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अशा संचालकांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. निवडून येऊन तक्रार झाल्यास अपात्र ठरण्यापेक्षा आताच थांबलेले बरे, अशी भूमिका काहींनी घेण्याची मानसिकता तयार केली आहे..सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींकडून अर्ज भरून घेऊ नयेत, असे तोंडी व प्राथमिक निर्देश आहेत. दुसरीकडे उमेदवारी अर्ज छाननीच्या नियमावलीत अथवा राज्य सहकार कायद्यात आरबीआयच्या या नव्या नियमाची थेट अंमलबजावणी अद्याप राज्य शासनाकडून अधिकृतपणे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘जोपर्यंत राज्य शासनाचा स्पष्ट अध्यादेश किंवा सहकार कायद्यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांचे अर्ज फेटाळता येत नाहीत,’ असा दावा स्थानिक सहकार अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे..या संपूर्ण कायदेशीर पेचप्रसंगावर सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांच्या मते, आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचना आणि बँकिंग नियमन कायदा हे राज्य सहकारी कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतात. राज्याने जरी अंमलबजावणीची अधिसूचना काढली नसली, तरी आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून निवडून आलेल्या संचालकांवर कायदेशीर टांगती तलवार कायम राहते..जिल्हा बँकेत सध्या विद्यमान नऊ संचालक असे आहेत, ज्यांचा कार्यकाळ सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाला आहे. सहकार विभाग सध्या या अर्जांना मंजुरी देऊन निवडणूक पार पाडू पाहत असला, तरी हीच सर्वात मोठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा....तर नऊ संचालक अपात्रएखाद्या व्यक्तीने किंवा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने आरबीआयच्या नियमावलीचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर न्यायालय आरबीआयच्या कायद्याला प्राधान्य देऊन सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या सर्व नऊ संचालकांची निवड रद्दबातल ठरवू शकते. त्यामुळे प्रशासकीय समन्वयाअभावी सुरू असलेला हा खेळ जिल्हा बँकेच्या आगामी संचालक मंडळाला संपूर्णपणे अपात्रतेच्या फेऱ्यात ढकलणारा ठरू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.