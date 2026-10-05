सातारा

Satara ST: कार्ड रीड होईना, पैसे वजा होऊनही तिकीट मिळेना; NCMCच्या त्रुटींमुळे वाहक हैराण

Satara NCMC Card Issues Trouble ST Passengers and Conductors: NCMC कार्डच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे सातारा एसटीमध्ये गोंधळ
NCMC Card Problems in Satara ST Buses as Payments Are Deducted but Tickets Fail to Print for Passengers and Conductors Daily

NCMC Card Problems in Satara ST Buses as Payments Are Deducted but Tickets Fail to Print for Passengers and Conductors Daily

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड) कार्डमुळे प्रवाशांना जलद आणि सुलभ तिकीट सेवा मिळणे अपेक्षित असताना प्रवासी आणि वाहकांना तांत्रिक अडचणींचा फटका बसत आहे. या अडचणींमुळे वाहकांना दररोजच प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
ST
district
best bus
Digital Payment
how to apply for NCMC card
Marathi News Esakal
www.esakal.com