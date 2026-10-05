Satara ST: कार्ड रीड होईना, पैसे वजा होऊनही तिकीट मिळेना; NCMCच्या त्रुटींमुळे वाहक हैराण

सातारा : एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड) कार्डमुळे प्रवाशांना जलद आणि सुलभ तिकीट सेवा मिळणे अपेक्षित असताना प्रवासी आणि वाहकांना तांत्रिक अडचणींचा फटका बसत आहे. या अडचणींमुळे वाहकांना दररोजच प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.कार्ड रीड न होणे, क्यूआरचा मेसेज स्वीकारला न जाणे किंवा रक्कम वजा होऊनही तिकीट न निघणे अशा समस्या असताना यावर उपाययोजना करण्याचे अधिकार वाहकांकडे नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यावर ठोस उपाययोजना राबविल्या जात नसल्याने तांत्रिक गोंधळाचा नाहक भार वाहकांवर पडून एसटी प्रवासात दररोज वादाच्या घटना घडत आहेत..एनसीएमसी यंत्रणेतील बिघाड, संगणकीय प्रणालीतील त्रुटी, जाळे किंवा सर्व्हरमधील अडचणी सोडविणे हे तांत्रिक विभागाचे काम असताना त्याचा प्रत्यक्ष भार वाहकांवर पडत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.एनसीएमसी व्यवस्था पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत तिच्या तांत्रिक त्रुटींची जबाबदारी वाहकांवर ढकलू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..प्रवाशांच्या अडचणींची माहिती मुख्य कार्यालयाला देऊन संबंधित कंपनीलाही सांगितले आहे. एनसीएमसी कार्डची सुविधा नुकतीच सुरू झाली असून पुढील काही दिवसांत तांत्रिक अडचणी दूर होतील.- ज्योती गायकवाड, सातारा विभाग नियंत्रक, परिवहन महामंडळ.गर्दीच्या वेळी वाहकांना अडचणीएनसीएमसीची सेवा सुरू झाल्यानंतर तांत्रिक बिघाडांचे निराकरण करण्यासाठी बसमध्येच वाहकांना विविध पर्याय हाताळावे लागत आहेत. व्यवहाराची खात्री, प्रवाशांना पर्यायी तिकीट देणे आणि तक्रारी समजावून सांगणे यामध्ये तिकीट वितरणाचा वेळ वाढतो. विशेषतः गर्दीच्या वेळी याचा परिणाम संपूर्ण कामावर होत असल्याचे अनेक वाहकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.मधल्यामध्ये वाहकांची ससेहोलपटतांत्रिक अडचण उद्भवल्यास वाहकाने नेमकी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी, याबाबत स्पष्ट सूचना आवश्यक आहेत. प्रत्येक तक्रारीसाठी अधिकृत नोंदणी व्यवस्था, तक्रार क्रमांक, निश्चित जबाबदार अधिकारी, तातडीची तांत्रिक कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.