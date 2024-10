Dhule Accident News : अज्ञात वाहनाच्या धडकेने सांगवीत पादचाऱ्याचा मृत्यू! गुन्हा दाखल; वाहनचालक फरारी

वकवाड : मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर सांगवी येथे रस्ता ओलांडून घरी जाणाऱ्या व्यक्तीला अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवार (ता. १४) रोजी रात्री नऊ वाजेला घडली. या अपघातात कैलास छगन कोळी (वय ४२, रा. सांगवी ता. शिरपूर) याप्रकरणी सांगवी पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. (Pedestrian dies in Sangvi after being hit by vehicle)