Dhule Crime : पायाला लोखंडी साखळी बांधून कुलूप लावले अन् तापी नदीत उडी; नवविवाहित दाम्पत्याच्या मृत्यूने धुळे हादरले!

धुळे : शिरपूर तालुक्यातील सावळदे येथील तापी नदीपात्रात एकमेकांच्या पायांना लोखंडी साखळीने बांधून कुलूप लावलेल्या अवस्थेत एका नवविवाहित तरुण दाम्पत्याचे मृतदेह आढळल्याने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या मृत दाम्पत्याची ओळख पटली असून, दोघांनी प्रेमविवाह केला होता. या धक्कादायक घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..एकमेकांच्या पायांना साखळीने कुलूप लावलेमिळालेल्या माहितीनुसार, श्याम हरी पाटील (वय २८) आणि सपना पाटील (वय २०) अशी मृत पती-पत्नीची नावे आहेत. हे दोघेही मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे येथील रहिवासी असून सध्या ते एरंडोल तालुक्यातील उत्राण येथे वास्तव्यास होते..सावळदे गावाजवळ तापी नदीपात्रात दोन मृतदेह तरंगताना स्थानिक नागरिकांना दिसून आले. पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यात अत्यंत सुन्न करणारी बाब समोर आली; या दोघांनीही उडी मारण्यापूर्वी आपापल्या पायांना लोखंडी साखळी गुंडाळून त्याला कुलूप लावले होते, जेणेकरून पाण्यातून सुटका होण्याचा कोणताही मार्ग उरू नये..पार्टीत कानाखाली मारली अन् पायावर दिले जळत्या सिगारेटचे चटके; टीव्हीच्या टॉप अभिनेत्रीचा थरारक खुलासा, कोण आहे ती?.नरडाणा पोलिसांकडून तपास सुरूघटनेची माहिती मिळताच नरडाणा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह पाण्याबाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. दोघांनी प्रेमविवाह केला होता; मात्र त्यांनी एवढे टोकाचे पाऊल नेमके कोणत्या कारणातून उचलले, कौटुंबिक वाद होता की अन्य काही कारण, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. नरडाणा पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास करत आहेत..सावळदे पुलावर उपाययोजना करण्याची मागणीदरम्यान, सावळदे येथील तापी नदीच्या पुलावरून उड्या मारून आत्महत्या करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याबद्दल स्थानिक नागरिकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. हा पूल 'सुसाइड पॉईंट' बनत चालल्याने प्रशासनाने येथे सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने उंच जाळ्या, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करावेत, अशी जोरदार मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.