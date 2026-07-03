Nashik Crime : प्रेमाचे आमिष, अत्याचार; धर्मांतराचा प्रयत्न, संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल

नाशिक - परप्रांतीय महिलेस प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्यावर अत्याचार केल्याचा, तसेच बळजबरीने कुराण पठण करण्यास भाग पाडून धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पसार झालेल्या संशयिताचा शोध सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रियाज बुराद्दीन शेख (वय ४०, रा. संजीवनगर, अंबड) असे संशयिताचे नाव आहे. ४१ वर्षीय पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ती मूळची दिल्लीची असून, गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकमध्ये वास्तव्यास आहे. संशयित शेख हा रविवार कारंजा परिसरात भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतो. २०२० मध्ये दोघांची ओळख झाली. त्यानंतर संशयिताने प्रेमाचे आमिष दाखवत तिच्याशी जवळीक साधली..फिर्यादीनुसार, संशयिताने पीडितेचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि बँकेचे पासबुक स्वतःकडे ठेवून तिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतःवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले. त्यानंतर भद्रकाली परिसरातील एका लॉजवर नेऊन तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.तसेच, संशयिताने पीडितेला इगतपुरी येथील एका दर्ग्यावर नेऊन गुलाबजलाच्या नावाखाली संशयास्पद द्रव पाजल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. काही दिवसांनंतर तिला अंबड येथील त्याच्या घरी नेऊन बळजबरीने कुराण ऐकण्यास व वाचण्यास भाग पाडले..तसेच, कपाळावर टिकली लावण्यास मनाई करून तिच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे.या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक पूनम नाईक तपास करीत आहेत. पसार झालेल्या संशयिताचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.