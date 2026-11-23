नाशिक : नाशिकमधील रामकुंड परिसरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांदरम्यान एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. परिसरात खोदकाम सुरू असताना जमिनीखाली जुने शिवमंदिर आढळून आले आहे. त्यामुळे परिसरातील प्राचीन मंदिरांचा इतिहास पुन्हा चर्चेत आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी रामकुंड परिसरात विविध कामे सुरू आहेत. याच कामादरम्यान खोदकाम सुरु असताना दुतोंड्या मारुती समोर जमिनीखाली शिवमंदिराचे अवशेष आढळल्याचे समोर आले आहे. तसेच या ठिकाणी आणखी ही काही मंदिरं असण्याची शक्यता असून हे मंदिर इसवी सन १७०० वर्षांपूर्वीचे असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..मोठी बातमी! जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताच आरोपीची पाचव्या मजल्यावरून उडी, बेलापूर न्यायालयात खळबळ.दरम्यान, नाशिकमध्ये प्राचीन मंदिर सापडल्याने नागरिक आणि भाविकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच या खोदकामात सापडलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्याची मागणी होत आहे. त्याचबरोबर या परिसरात आणखी काही जुनी मंदिरे जमिनीखाली असण्याची शक्यता असल्यामुळे भागात सुरू असलेल्या कामांदरम्यान काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.