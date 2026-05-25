नाशिकमध्ये नवं कांड! तुरुंगात मदतीसाठी 'ओली पार्टी', ३ अधिकाऱ्यांनी आरोपींसोबत ढोसली दारू; तोतया IPSने आयोजन केल्याचा संशय

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात तीन अधिकाऱ्यांनी जामिनावर बाहेर पडलेल्या संशयितासोबत दारू पार्टी करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. कारागृहातील तीन अधिकाऱ्यांच्या आरोपींसोबतच्या दारू पार्टीने पोलीस प्रशासनात खळबळ उडाली. आता या प्रकरणात नवी माहिती समोर आली आहे. पीएल ग्रुप टोळीला मदतीसाठी ही पार्टी होती अशीची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. .कारागृहातील अधिकाऱ्यांसोबत पार्टी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराचं नाव गौरव मिश्रा असं असून तो पीएल ग्रुप टोळीशी संबंधित आहे. त्यानं आतापर्यंत तोतया आयपीएस बनून अनेकांना गंडा घातला आहे. सराईत गुन्हेगार असलेला गौरव मिश्रा लाल दिव्याच्या गाडीने फिरायचा. शहरात पोलिसांचा एस्कॉर्टही त्याच्यासोबत असायचा..जास्त भावुक नका होऊ! कॉकरोच जनता पार्टीविरोधात याचिका, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?.पोलिसांच्या एस्कॉर्टसह फिरताना व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर गौरव मिश्राविरोधात नाशिक पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांसोबत फिरताना गौरव मिश्रा हा स्वत:ला आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगायचा..तोतया आयपीएस अधिकारी म्हणून वावरणाऱ्या गौरव मिश्राचे कांड चित्रपटाला लाजवतील असे आहेत. त्यानं अनेक बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या रेल्वे पोलीस अधिकाऱ्याच्या मदतीने बदल्या केल्याची माहितीही आहे. याच गौरव मिश्राने नाशिक मधील पी एल ग्रुपचा म्होरक्या प्रकाश लोंढे आणि भूषण लोंढे यांना कारागृहात मदत मिळण्यासाठी पार्टीचं आयोजन केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..गौरव मिश्राने दिलेल्या पार्टीत तुरुंग अधिकारी हिरालाल भामरे, अशोक मलवाड आणि जगदीश ढुमने हे तीन अधिकारी दिसून येत आहेत. अधिकाऱ्यांचा सराईत गुन्हेगार आणि तोतया आयपीएस अधिकारी गौरव मिश्रा सोबत पार्टी करताना व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं खळबळ उडाली आहे.