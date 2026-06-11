मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश; नाशिकमध्ये बंडखोर गोकुळ गितेंची माघार

Maharashtra Politics: नाशिक विधानपरिषदेत महायुतीचा पेच सुटला असून गोकुळ गिते यांची मनधरणी करण्यात महाजन आणि सामंत यांना यश आलं आहे. यामुळे महायुतीचे नरेंद्र दराडे यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांनी अर्ज माघारी न घेण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र मंत्री गिरीश महाजन आणि उदय सामंत यांनी केलेल्या मनधरणीला यश आल्याचा दावा महायुतीतील नेते करत आहेत. यासंदर्भात आज महायुतीची नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद होणार असून त्यात गोकुळ गिते यांच्या अर्ज माघारीची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचं समजते..महायुतीने नाशिक विधान परिषदेची जागा शिवसेनेला सोडली होती. या जागेवर नरेंद्र दराडे यांना शिंदेंनी उमेदवारी दिली. याच उमेदवारीवरून महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आणि गणेश गिते, प्रसाद हिरे यांच्यासह गोकुळ गिते यांनी अर्ज दाखल केल. सुरुवातीला गणेश गिते आणि प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतली. पण गोकुळ गिते निवडणूक लढवण्यावर ठाम होते..Cockroach Janata Party : अभिजीत दिपके नागपुरात आंदोलन करणार, तारीख ठरली; परवानगीची प्रक्रिया सुरू.गोकुळ गिते यांच्यां अर्जामुळे महायुतीत पेच निर्माण झाला होता. त्यांच्या माघारीसाठी महायुतीचे मंत्री नाशिकमध्ये ठाण मांडून होते. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिते यांना मुंबईला बोलावलं. पण ते स्वत: राज्याबाहेर होते. नाशिकच्या उमेदवारीबाबत मंत्री महाजन यांच्या निवासस्थानी महायुतीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत गोकुळ गिते यांना मिळालेल्या आश्वासनानंतर माघार घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली..भाजप नेत्यांच्या माहितीनुसार, गोकुळ गिते गुरुवारी (ता. ११) नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेऊन महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा जाहीर करणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, गिते यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नसल्याने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता कायम आहे..दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी गिते यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, ते नियोजित भेटीसाठी पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे गिते निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहणार की माघार घेणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय गुरुवारी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे विधान परिषद निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.