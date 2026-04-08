अपयशी प्रेमीयुगलांना सावरतोय ‘एआय’; ‘मूव्ह-ऑन’ करण्यासाठी दुखावलेल्या भावनांवर चॅटबॉक्सची फुंकर

अमोल राठोड : नागपूर : प्रेमच नात फार सुंदर असून, यामुळे आयुष्याला वेगळी कलाटणी मिळते. मात्र, हल्ली प्रेमात जितक्या लवकर नात घट्ट होतो, तितक्याच लवकर नात्यामध्ये दुरावाही येत आहे. नातं संपल्यांनंतर एकटेपणाच्या भावनेतून बाहेर पडण्यासाठी जेन-झी प्रेमीयुगलांना जिवलग मित्रांना सांगायला संकोच वाटतो. यामुळे ते चक्क भावना नसलेल्या चॅट- जीपीटीला आपला 'इमोशनल गाईड' मानत आहे..प्रेमात पडल्यानंतर प्रेमीयुगलांच आयुष्य गुलाबी होतो अस सर्वांची ऐकलं असेल. मात्र, यात काहीचं प्रेम शेवट पर्यंत टिकतं. तर, काहींना ब्रेकअपचा सामना करावा लागतो. यामुळे अनेकांना ब्रेकअप सहन होत नाही. प्रिय व्यक्ती सोबतचे क्षण आणि जुन्या आठवणींमधून बाहेर पडण्यासाठी, जेन-झी प्रेमीयुगल जवळीक मित्रांकडे नाही तर, थेट एआयकडे धाव घेतली आहे..ब्रेकअप झाल्यानंतर प्रेमीजन एकायकडे केवळ माहितीसाठी नाही, तर भावनिक आधार घेण्यासाठी वळत आहे. या संदर्भात काही प्रेमीजनांसोबत संवाद साधला असता, समोच्याने धोका का बर दिला असेल, नेमकी कुढे चूक झाली असावी, माझ्या आयुष्यात परत येईल का? अशा अनेक प्रश्नांनी गोंधळून गेलेल्या प्रेमीयुगलांना मानसोपचार तज्ज्ञांप्रमाणे एआय आम्हाला दुःखातून बाहेर काढत असल्याचे मत व्यक्त केले. यामुळे बदलत्या काळात तंत्रज्ञान केवळ कामापुरतं मर्यादित न राहता मानवी भावनांच्या प्रवासातला एक 'मौन सोबती' बनला आहे..ब्रेकअपच्या वेदनांवर एआयचा 'मलम'; एआयला विचारण्यात आलेले प्रश्न१) माझी काय चूक होती?- नातं हे दोघाच असल्यामुळे चूकही दोघांची असू शकते. जर तू मनापासून नातं निभावलं असेल, तर स्वतःला दोष देण्यात काही अर्थ नाही.२) त्याने/ तिने मला दगा का दिला?- दगा देणं ही समोरच्या व्यक्तीची निवड असते. कधी कधी लोकांना खऱ्या नात्यांची किंमत कळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या कृतीसाठी तू स्वतःला जबाबदार धरू नकोस..३) तो/ती माझ्या आयुष्यात परत येईल का?-परत येईल की नाही हे सांगणं कठीण आहे. पण महत्त्वाचं म्णजे जिथे एकदा मन दुखावलं गेलंय, तिथे पुन्हा जाणं योग्य आहे का, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.४) तिच्या/ त्याच्या आठवणीतून बाहेर कसं पडू?- स्वतःला व्यस्त ठेव, नवीन गोष्टींमध्ये लक्ष घाल आणि जुन्या आठवणींना सतत उजाळा देणं टाळ. मित्रांसोबत वेळ घालव यामुले हळूहळूच मन सावरेल..५) मी तिला/ त्याला ब्लॉक करू का?-जर संपर्कामुळे तुला सतत त्रास होत असेल, तर ब्लॉक करणं योग्य आहे. हा निर्णय मानसिक शांततेसाठी असतो, तो चुकीचा नाही.६) मूव्ह-ऑन करून करिअरकडे लक्ष कसे देऊ?- तुझ्या भावना शात करून ठरवलेल्या ध्येयावर काम कर. स्वतःच्या प्रगतीकडे लक्ष दे आणि स्वतःला सिद्ध करून दाखवा तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचे.