बावनकुळेंपासून वडेट्टीवारांपर्यंत! नागपूर पदवीधरसाठी १४ आमदारांसह दोन खासदारांना मतदानच करता येणार नाही, धक्कदायक कारण समोर...

Nagpur Graduate Constituency Election: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच एक रंजक आणि काहीशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विभागातील तब्बल १४ आमदार आणि २ खासदार मतदान करू शकणार नाहीत. विशेष म्हणजे, आपल्या-आपल्या मतदारसंघात राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारे हे लोकप्रतिनिधीच पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार नसल्याचं समोर आलं आहे..पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदार म्हणून नोंदणी करताना संबंधित व्यक्तीने पदवी शिक्षण पूर्ण केलेलं असणं आवश्यक आहे. मात्र नागपूर विभागातील ३२ आमदारांपैकी १४ आमदारांची शैक्षणिक पात्रता पदवीपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळालेला नाही. यामध्ये दहावी, बारावी, आयटीआय तसेच पदवीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षापर्यंत शिक्षण झालेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे..Nagpur Crime: मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप; १७ वर्षीय मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पॉक्सो.नागपूर जिल्ह्यातील कृष्णा खोपडे यांचं शिक्षण सातवीपर्यंत, तर चरणसिंह ठाकूर बारावीपर्यंत शिकले आहेत. मोहन मते यांनी ITI केलं असून, प्रवीण दटके यांचं शिक्षण डिप्लोमा प्रथम वर्षापर्यंत आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी B.Sc. प्रथम वर्षापर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात विजय वडेट्टीवार आणि किशोर जोरगेवार यांचं शिक्षण दहावीपर्यंत आहे. भंडारा जिल्ह्यात राजू कारेमोरे बारावीपर्यंत, तर नाना पटोले B.A. द्वितीय वर्षापर्यंत शिकले आहेत..Nagpur Mihan Gate Incident : विमानासाठी प्रवेशद्वार उघडताना काळाचा घाला गेट अंगावर कोसळून सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू.गोंदिया जिल्ह्यात विनोद अग्रवाल आणि संजय पुराम यांचं शिक्षण बारावीपर्यंत आहे. गडचिरोलीतील धर्मरावबाबा आत्राम दहावीपर्यंत शिकले आहेत. वर्ध्यात समीर कुणावार यांचं शिक्षण बारावीपर्यंत, तर राजेश बकाने B.A. प्रथम वर्षापर्यंत झालं आहे. याशिवाय खासदार माया इवनाते यांचं शिक्षण पाचवीपर्यंत, तर श्यामकुमार बर्वे यांनी B.A. द्वितीय वर्षापर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. त्यामुळे हे दोन्ही खासदारही या निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत. एकूणच, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या या निवडणुकीत अनेक मोठे लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या भूमिकेत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.