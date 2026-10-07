नागपूर

बावनकुळेंपासून वडेट्टीवारांपर्यंत! नागपूर पदवीधरसाठी १४ आमदारांसह दोन खासदारांना मतदानच करता येणार नाही, धक्कदायक कारण समोर...

Nagpur Graduate Constituency Election : विशेष म्हणजे, आपल्या-आपल्या मतदारसंघात राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारे हे लोकप्रतिनिधीच पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार नसल्याचं समोर आलं आहे.
Nagpur Graduate Constituency Election

Nagpur Graduate Constituency Election

esakal

Shubham Banubakode
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Nagpur Graduate Constituency Election: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच एक रंजक आणि काहीशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विभागातील तब्बल १४ आमदार आणि २ खासदार मतदान करू शकणार नाहीत. विशेष म्हणजे, आपल्या-आपल्या मतदारसंघात राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारे हे लोकप्रतिनिधीच पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार नसल्याचं समोर आलं आहे.

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