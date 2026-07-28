नागपुरात मुसळधार! शाळा पाण्यात, रस्त्याचं काम वेळेत पूर्ण न झाल्याचा फटका; पाणीच पाणी

नागपूर शहरात आज मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. या मोसमातील पहिलाच मोठा पाऊस असल्याने शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गेल्या सुमारे दोन तासापासून नागपूरमध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून सखल भागांमध्ये नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..दरम्यान, खामला येथील सोमलवार स्कूल, निकालस शाखा, राणाप्रताप नगर रोड परिसरात पावसामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याने शाळेच्या मैदानात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. शाळा सुरू असतानाच विद्यार्थ्यांना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे..Monsoon India 2026 : मान्सूनने देश व्यापला ! मुंबईत २७ वर्षांचा विक्रम मोडीत, अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा .या भागात सुरू असलेले रस्त्याचे काम उन्हाळ्यातच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. त्याचा फटका आता पावसाळ्यात नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पाणी साचल्याने शाळेच्या परिसरात जाणे-येणेही कठीण झाले आहे..दरम्यान, हवामान विभागाने विदर्भासाठी पुढील काही तासांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. काही भागांमध्ये २०० मिमीपर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये १०० ते १५० मिमी पावसाची शक्यता आहे..विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर काही भागांमध्ये अतिवृष्टीचा अंदाज असल्याने रेड अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांना सध्या यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. मात्र, नागपूरला २९ आणि ३० तारखेला ऑरेंज अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे..India Heavy Rain: देशभरात पावसाचा जोर; जनजीवन विस्कळित; सुरतमध्ये ८५ वर्षांचा विक्रम मोडीत, दिल्ली-जयपूर महामार्ग खचला.यापूर्वी पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली होती. त्यानंतर पावसाने काही काळ विश्रांती घेतली होती. १६ जुलैनंतर काही भागात हलका पाऊस झाला. आता अपेक्षित पावसामुळे ही तूट काही प्रमाणात भरून निघण्याची शक्यता आहे. मात्र, अतिवृष्टीचा धोका असलेल्या भागांमध्ये प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.