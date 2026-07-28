नागपूर

नागपुरात मुसळधार! शाळा पाण्यात, रस्त्याचं काम वेळेत पूर्ण न झाल्याचा फटका; पाणीच पाणी

Nagpur Heavy Rain: Somalwar School Waterlogged : गेल्या सुमारे दोन तासापासून नागपूरमध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून सखल भागांमध्ये नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Nagpur Heavy Rain

Nagpur Heavy Rain

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर शहरात आज मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. या मोसमातील पहिलाच मोठा पाऊस असल्याने शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गेल्या सुमारे दोन तासापासून नागपूरमध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून सखल भागांमध्ये नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

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